Rei Charles III dá cargo especial para David Beckham

Rei Charles III chama o ex-jogador de futebol David Beckham para cumprir uma missão especial ao seu lado na realeza britânica

O Rei Charles III deu um cargo especial para o ex-jogador de futebol David Beckham. Neste final de semana, ele anunciou que chamou o atleta para ser embaixador da The King’s Foundation, que é a instituição de caridade que recebe o apoio do monarca desde 1990.

Charles e David já tiveram uma reunião para conversarem sobre os objetivos da organização e também os programas educacionais para a população atendida pelo projeto. A instituição atende cerca de 15 mil alunos por ano com cursos educacionais e programas de saúde.

“Estou animado por trabalhar com a King’s Foundation e por ter a oportunidade de ajudar a aumentar a conscientização sobre o trabalho da instituição de caridade. Sempre estive interessado em ajudar os jovens e expandir seus horizontes e estou particularmente ansioso para apoiar os programas educativos da fundação e seus esforços para garantir que os jovens tenham acesso à natureza”, afirmou Beckham.

Vale lembrar que David Beckham é próximo da família há alguns anos. Ele costuma frequentar eventos da realeza, como os casamentos dos príncipes William e Harry, e também foi homenageado pela rainha Elizabeth II por seus serviços prestados ao futebol. Inclusive, o atleta fez questão de ficar 12 horas na fila do velório da rainha em 2022, quando os britânicos encararam uma longa fila para ver o caixão da rainha no Westminster Hall.

Rei Charles III perdeu o paladar

O rei Charles III surpreendeu ao contar um efeito colateral do seu tratamento contra o câncer. Ele descobriu um tumor durante uma cirurgia em janeiro de 2024 e está em tratamento com quimioterapia. Agora, ele contou que perdeu o paladar.

De acordo com o site TMZ, o rei revelou que perdeu o sentido do paladar ao participar de um evento do exército nesta segunda-feira, 13, na Inglaterra. Porém, ele não deu mais detalhes sobre o quadro de saúde.

Além disso, vale lembrar que o tipo do tumor que atingiu o rei segue em sigilo. A equipe da realeza apenas informou que ele foi diagnosticado com câncer, mas não revelou mais informações sobre o tipo do tumor e o tratamento.

Charles ficou alguns meses sem participar de eventos públicos, mas retomou sua agenda de presenças oficiais há poucas semanas. A retomada dele em aparições públicas coincidiu com o momento em que a imprensa internacional noticiou que as informações sobre o funeral dele estavam sendo atualizadas nos bastidores da realeza britânica.