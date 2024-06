Samuel de Assis estará na próxima novela das nove? Saiba mais

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Samuel de Assis esclarece os rumores envolvendo sua escalação na novela 'Mania de Você' e detalha sobre monólogo

Nos últimos dias foi noticiado que o ator Samuel de Assis (41), depois do grande sucesso como um dos protagonistas de Vai na Fé, está em negociação com a TV Globo para integrar o elenco da novela Mania de Você, próxima trama das nove da emissora. Será que a informação procede? Em entrevista à CARAS Brasil, o artista abre o jogo sobre esse assunto.

Durante a conversa, Samuel confessa que ficou chocado quando começou a ver as notícias de que estaria confirmado em Mania de Você. O ator reforça que, no momento, não tem nada definido sobre sua participação no elenco da próxima novela das nove.

"Isso é muito engraçado, sabia? Porque vazou em todas as mídias, eu fiquei sabendo pela mídia, liguei para a produtora de elenco no outro dia e perguntei o que estava acontecendo. Porém, não tem nada confirmado ainda, não tem certeza nenhuma", declara.

O ator ainda brinca que, no momento, a única certeza é que em breve ele pretende retornar para TV e fazer mais novelas: "Com certeza ainda vai ter até muita novela por aí, mas vamos ver", comenta Samuel de Assis.

PAIXÃO PELO PALCO

Samuel de Assis ficou bastante conhecido por parte do público após protagonizar Vai na Fé, mas ele já era um ator com diversos papéis no teatro. O artista comenta que não tem vontade de abandonar os palcos, ele pretende conciliar com carreira na televisão.

Atualmente, ele está em cartaz com o monólogo E vocês, quem são?, o enredo é de um homem que está sendo condenado por um crime, o público acompanha o relato dele que apresenta críticas às diversas formas de preconceito racial que ainda são existentes no Brasil.

"É uma aula que parece que todo mundo sabe do que eu estou falando, mas quando a gente ouve com essa ferocidade que o assunto tem, quando a gente leva essa porrada, a gente entende que não sabemos tanto assim, não estamos tão preparados quanto deveríamos", avalia Samuel de Assis em entrevista à CARAS Brasil.

O ator também avalia como sua trajetória teatral mudou após o sucesso de Vai na Fé, Samuel de Assis observou que ocorreu uma mudança no público que acompanha suas peças depois da novela, mas ele acha isso ótimo.

"É engraçado que ainda têm muita gente que vem ver o tio brigadeirão [apelido de seu personagem na novela], e eu quero que venham mesmo! E aí eles vêm ver o brigadeirão no teatro, e ficam chocados com a força e potência que esse espetáculo tem", finaliza Samuel.

