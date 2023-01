Caroline Dallarosa choca fãs com anúncio de noivado com Rodrigo Solano

Atriz Caroline Dallarosa mostra anel e revela que pedido já aconteceu mas decidiu compartilhar só agora

A atriz ex-Malhação Caroline Dallarosa (24) aproveitou o começo do ano para revelar neste domingo, 1, que está noiva do empresário Rodrigo Solano. Em suas redes sociais, ela publicou uma foto mostrando o anel de noivado sorrindo bastante.

“SIM! Mil vezes sim! Já estamos noivos tem algum tempinho, mas quis esperar pra dar a notícia pra vocês! Que esse ano seja muito abençoado para todos porque eu vou casar! TEM MALUCO PRA TUDO HAHAHAHA te amo te amo te amo”, escreveu a artista na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Os comentários da publicação foram inundados de parabenizações para o casal de pombinhos agora noivos. “Uhuuul parabéns”, escreveu um seguidor. “Surpresa zero né? Felicidades”, brincou Lucca Picon. Além das milhares de carinhas apaixonadas e corações enviados ao casal.

Veja a publicação de Caroline Dallarosa mostrando que está noiva de Rodrigo Solano:

Caroline Dallarosa dá adeus ao cabelo ruivo de Arminda e fica morena

Em junho deste ano, Caroline mudou bastante seu visual! Depois de acabar as gravações da novela Além da Ilusão, da Rede Globo, ela decidiu se despedir do cabelo de sua personagem Arminda. Ela mandou o ruivo embora e optou por um visual totalmente novo. “Adeus Arminda! Olá Carol. Óbvio que pelas mãos do meu fado favorito Anderson Couto que é o melhor do Brasil”, disse ela na legenda.