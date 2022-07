Caroline Dallarosa dá adeus ao cabelo ruivo de Arminda e fica morena

Atriz de Além da Ilusão, Caroline Dallarosa faz mudança radical no cabelo após o fim das gravações e se despede da personagem Arminda

CARAS Digital Publicado em 28/07/2022, às 09h26

A atriz Caroline Dallarosa está com novo visual! Poucos dias após o fim das gravações da novela Além da Ilusão, da Globo, ela já se despediu do cabelo da personagem Arminda. A artista ficou ruiva por vários meses para interpretar a personagem na novela das 6 e, agora, está com o visual bem diferente.

Na noite de quarta-feira, 28, a artista revelou que tingiu o cabelo de castanho e fez mechas mais claras. O resultado da transformação foi revelado por ela em novas fotos nas redes sociais. “Adeus Arminda! Olá Carol. Óbvio que pelas mãos do meu fado favorito Anderson Couto que é o melhor do Brasil”, disse ela na legenda.

Nos comentários, ela recebeu vários elogios. ”Meu Deus, perfeição, te amo! Tá um escândalo! Linda, linda!”, disse a atriz Larissa Manoela. “Olha ela! Ficou top demais. Tá linda”, declarou Ricky Tavares. “Gata, eu amei”, escreveu Duda Brack.

As gravações da novela Além da Ilusão chegaram ao fim no dia 22 de julho, mas a trama ficará no ar até meados de agosto, quando será substituída por Mar do Sertão.

Novo visual de Caroline Dallarosa: