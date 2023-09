A Fazenda: Namorado de Alicia X revela motivo para ter mantido relação em sigilo

Com Alicia X no Paiol de A Fazenda 15, o namorado dela fala sobre decisão de manter o namoro em segredo

A influenciadora digital Alicia X disputa uma das vagas do Paiol para entrar na sede de A Fazenda 15, da Record TV. Aqui do lado de fora, o namorado dela, Caue Fantin, revelou detalhes sobre o relacionamento deles. Para começar, ele contou o motivo para os dois terem mantido o relacionamento em sigilo por um bom tempo.

"Eu acho que foi por medo de exposição, sabe? Sempre foi uma opção mais minha, a Alicia não tinha tanto problema com isso, mas eu sou uma pessoa mais reservada, não mostro muito do meu dia a dia. Eu sei que eu trabalho com internet, só que eu sempre prefiro mostrar mais meu trabalho, mais nossas séries, do que mostrar a vida pessoal. A internet pode ser muito cruel, por isso sempre preferi deixar nosso relacionamento à parte desse mundo, pra evitar olho gordo", disse ele por meio de sua assessoria de imprensa.

Então, o rapaz fez elogios para o namoro deles. "Nosso relacionamento é a coisa mais importante da minha vida. Se eu perder tudo hoje, mas eu ainda tiver ela, eu sei que eu ainda consigo conquistar tudo de novo. Agora, se eu perder ela, eu fico sem nada", afirmou ele.

Por fim, Caue ainda comentou sobre o que espera que a namorada viva em A Fazenda. "Que ela possa mostrar que ela é uma pessoa de coração enorme, justa, que sempre tenta ajudar todas as pessoas mesmo que possa afetar elas vezes. Espero que ela curta o processo. Com certeza participar de um reality show é um grande aprendizado, é uma experiência que poucas pessoas vivem mas é uma parada que pode te fazer evoluir muito na vida, eu acredito, você vai passar por experiências que eu acho que são inimagináveis, enfim, únicas, eu acho que é essa palavra, únicas e é isso, que ela consiga aprender com cada erro, com cada acerto e sair de lá uma pessoa melhor", declarou.

Quantos participantes do Paiol vão para a sede de A Fazenda?

Nesta semana, o público conheceu os 10 candidatos que fazem parte do Paiol de A Fazenda 15. Eles disputam o voto dos telespectadores para ver quem entra na sede do reality show. O público tem a missão de escolher 4 participantes para entrarem na sede .

De acordo com a Record TV, 10 candidatos foram confinados no Paiol, que é uma dinâmica separada para selecionar mais 4 participantes de A Fazenda. O público vai votar para escolher os seus favoritos e os 4 mais votados vão ser revelados no dia 21 de setembro (quinta-feira).

A Fazenda 15 começa com 18 participantes na sede e vai receber mais 4 participantes do Paiol, totalizando 22 integrantes. Eles vão competir ao longo dos próximos meses pelo prêmio de R$ 1,5 milhão para o grande vencedor.