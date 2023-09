A Fazenda 15: Quantos participantes do paiol vão entrar na sede?

Público terá papel fundamental para escolher quais participantes do paiol vão entrar na sede de A Fazenda 15

O reality show A Fazenda 15, da Record TV, está prestes a começar! Nesta segunda-feira, 18, o público vai conhecer os 10 candidatos que vão fazer parte do Paiol e também terá a missão de escolher 4 participantes para entrarem na sede do programa .

De acordo com a Record TV, 10 candidatos vão ser confinados no Paiol, que é uma dinâmica separada para selecionar mais 4 participantes de A Fazenda. O público vai votar para escolher os seus favoritos e os 4 mais votados vão ser revelados no dia 21 de setembro (quinta-feira).

A Fazenda 15 começa com 18 participantes na sede e vai receber mais 4 participantes do Paiol, totalizando 22 integrantes. Eles vão competir ao longo dos próximos meses pelo prêmio de R$ 1,5 milhão para o grande vencedor.

A estreia de A Fazenda 15 é na terça-feira, 19 de setembro, sob o comando de Adriane Galisteu na apresentação e do direito Rodrigo Carelli. A sede contou com uma reformulação na decoração, que ganhou ares mais rústicos e móveis de madeira. "A sede está linda. Além de ser uma das melhores edições, é a mais bonita de todas. Estou super animada. Nos meus looks, vou trazer mais essa coisa raiz, mais simples, uma pegada mais country", disse Galisteu.

E Carelli completou: "Nós voltamos com a varanda, com o galinho, várias atividades e provas clássicas que vão acontecer, como o 'Ferra Peão', e estamos com um elenco variado, impactante, com muita chance de termos muitas histórias interessantes acontecendo nessa temporada".

++ A Fazenda 15: Veja a lista com os 18 participantes do reality show

Saiba qual é o cronograma da semana em A Fazenda 15:

SEGUNDA-FEIRA: Prova de Fogo

TERÇA-FEIRA: Formação da Roça ao vivo

QUARTA-FEIRA: Prova do Fazendeiro ao vivo

QUINTA-FEIRA: Eliminação ao vivo

SEXTA-FEIRA: Pós Eliminação e Flash da Festa

SÁBADO: exibição da Festa

DOMINGO: Convivência e atividades