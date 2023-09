A Fazenda 15: Veja a lista com os 18 participantes do reality show

Record TV revela os nomes dos 18 participantes que vão estar na sede de A Fazenda 15, que estreia dia 19 de setembro

A Fazenda 15 está chegando! Nesta quinta-feira, 14, a Record TV divulgou a lista com os 18 participantes que vão ser confinados na sede do programa, que fica no interior de São Paulo. Os nomes incluem ex-BBB, ex-marido de famosa, jornalista, influencer e muito mais.

A Fazenda 15 estreia no dia 19 de setembro, sob o comando de Adriane Galisteu. O reality show ainda vai ter mais 10 participantes confinados no Paiol, que vão disputar vagas na sede.

Conheça aqui todos os participantes confirmados:

Yuri Meirelles

O modelo e empresário Yuri Meirelles tem 22 anos e é natural do Rio de Janeiro, onde mora. Ele começou a trabalhar com 16 anos de idade com a mãe. Ele iniciou a faculdade de publicidade e propaganda, mas trancou o curso para se dedicar à empresa da mãe. Ele ficou conhecido publicamente por ter participado do clipe Funk Rave, da cantora Anitta. Hoje em dia, ele investe na vida de influencer.

André Gonçalves

O ator e diretor André Gonçalves tem 47 anos e é natural do Rio de Janeiro, onde mora. Ele tem 36 anos de carreira artística, tendo começado no teatro. Ele trabalhou em várias emissoras brasileiras, como Band, Globo, Manchete, SBT e Record TV, além de passagens pelo cinema e teatro. Ele está solteiro depois do fim do casamento com a atriz Danielle Winits há poucas semanas. Ele é pai de três filhos.

Nathalia Valente

A influenciadora digital e tiktoker Nathalia Valente em 20 anos e é natural de São Paulo, mas mora em Mogi das Cruzes. Ela tem mais de 17 milhões de seguidores e já participou de concursos de beleza na adolescência. Ela não come carnes e diz que tem uma personalidade marcante.

Kally Fonseca

A cantora e apresentadora Kally Fonseca tem 30 anos e é natural de Natal, no Rio Grande do Norte, onde mora. Ela começou a cantar aos 9 anos de idade e gravou seu primeiro DVD aos 11 anos. Ao longo de sua carreira, ela integrou algumas bandas até partir para a carreira solo. Na pandemia, ela criou o programa Kally A Boca, que é de entrevistas com famosos.

Rachel Sheherazade

A jornalista e articulista Rachel Sheherazade tem 50 anos de idade, nasceu em João Pessoa e mora em São Paulo. Ela é conhecida pelo seu trabalho como jornalista ao longo de vários anos. Ela é colunista de uma revista e escreve artigos e análises há cerca de 10 anos. Ela já esteve em telejornais do SBT, Record TV, Globo e Jovem Pan.

Lily Nobre

A cantora Olívia Nobre, a Lily Nobre, tem 21 anos e nasceu no Rio de Janeiro. Ela é filha de Adriana Bombom e Dudu Nobre. Nos últimos tempos, ela se lançou como cantora de trap, com singles como Vilã e Gin.

Sander Mecca

O cantor e escritor Sander Mecca tem 40 anos e é de São Paulo. Ele começou sua carreira artística na infância ao participar de programas de TV. Aos 17 anos, ele virou o vocalista da banda Twister, e também fez uma novela no México. Ele já lançou dois livros sobre a sua história de vida, pois já foi dependente químico.

Radamés Furlan

O jogador de futebol e empresário Radamés Furlan tem 37 anos, é natural do Rio de Janeiro e mora em Brasília. Ele iniciou sua carreira na base do Fluminense e foi para o profissional em 2005. Atualmente, ele está no Clube Brasiliense, no Distrito Federal. Ele já foi noivo da atriz Viviane Araújo. Hoje em dia, ele é casado e tem três filhos.

Jaquelline

A influenciadora digital e cantora Jaquelline tem 29 anos, é natural de Rondônia, mas mora em São Paulo. Ela já participou do Big Brother Brasil, da Globo, em 2018. Hoje em dia, ela é cantora, modelo e apresentadora.

Cariucha

A cantora e influencer Cariucha tem 39 anos, é natural do Rio de Janeiro e mora em São Paulo. Ela é cantora de funk e sempre quis ser famosa. Ela ficou conhecida quando participou do concurso Garota da Laje e também já foi repórter do programa Pânico, na Band.

Darlan Cunha

O ator Darlan Cunha tem 34 anos, é natural do Rio de Janeiro e mora em São Paulo. Ele começou a atuar aos 9 anos de idade e ficou conhecido por interpretar o Laranjinha no filme Cidade de Deus. Atualmente, ele está nos elencos das séries A Divisão e Impuros.

WL

O influenciador digital WL tem 24 anos, é natural de Duque de Caxias e mora no Rio de Janeiro. O nome dele é William e tem milhares de seguidores nas redes sociais.

View this post on Instagram A post shared by A Fazenda (@afazendarecord)

Kamila Simioni

A influenciadora digital Kamila Simioni tem 37 anos e é natural de Belo Horizonte. Ela também é empresária e começou a empreender aos 28 anos de idade na área da beleza. Ela ficou conhecida após viver um affair com o cantor Tony Salles, que é o marido da dançarina Scheila Carvalho. Hoje em dia, ela tem dois filhos e tem milhões de fãs nas redes sociais.

Márcia Fu

A ex-atleta e empresária Márcia Fu tem 54 anos e é natural de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ela é medalhista olímpica pela Seleção Brasileira de Vôlei. Ela foi mãe aos 43 anos e já teve câncer.

Henrique Martins

O publicitário e Mister Brasil CNB Henrique Martins tem 31 anos, é natural de Campinas e mora em São Paulo. Ele já foi atleta de natação e participou de campeonatos mundiais, como os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Ele serviu no Exército por 8 anos e também já participou de concursos de beleza.

Jenny Miranda

A influenciadora digital e estudante de biomedicina Jenny Miranda tem 36 anos, nasceu em São Paulo e mora em Belo Horizonte. Ela foi lançada como Miss Jenny pelo Mr. Catra em 2010, com o hit A Sucessora do Bumbum. Ela já venceu o reality Casais em Apuros, do programa A Hora do Faro, e é mãe de Bia Miranda.

Lucas Souza

O empresário e influenciador digital Lucas Souza tem 22 anos, é natural de Passos e mora em Curitiba. Ele já foi oficial do Exército por quatro anos e é ex-marido da cantora Jojo Todynho. Hoje em dia, ele faz trabalhos como modelo e dá dicas nas redes sociais sobre vida saudável.

Tonzão Chagas

O cantor e ator Tonzão Chagas tem 35 anos e é natural do Rio de Janeiro. Ele criou, junto com os amigos, o grupo Hawaianos aos 16 anos de idade. Recentemente, ele participou da série Arcanjo Renegado.