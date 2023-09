A Fazenda 15: Saiba quem está no Paiol da edição

Na pré-estreia de A Fazenda 15, a apresentadora Adriane Galisteu revela os 10 participantes que estão no Paiol

Nesta segunda-feira, 18, a apresentadora Adriane Galisteu revelou os nomes dos 10 participantes que estão confinados no Paiol de A Fazenda 15, da Record TV. Eles disputam quatro vagas para entrar na sede do reality show, que já conta com 18 peões.

A votação para escolher quem vai para a sede já está aberta e o resultado será revelado na quinta-feira, 21.

Conheça os integrantes do Paiol:

Nadja Pessoa: é influencer e empresária, e participou de A Fazenda 10.

Cezar Black: é enfermeiro especializado em UTI neonatal e participou do BBB 23.

JP Venacios: é influenciador, comediante e cantor e tem mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais.

Shayan: é empresário e influenciador e participou de A Fazenda 14.

Alicia X: é atriz, cantora e irmã do MC Daniel.

Erick Ricarte: é jornalista e ator e participou de A Grande Conquista.

Whendy Tavares: é ex-panicat e influenciadora digital.

Igor Freitas: é influenciador e já participou de realities shows da MTV, como De férias com o ex.

Sol do Deboche: é tiktoker e comediante.

Lumena Aleluia: é blogueira e comediante e já participou do BBB 21.

A Fazenda 15 começa com 18 participantes na sede e vai receber mais 4 participantes do Paiol, totalizando 22 integrantes. Eles vão competir ao longo dos próximos meses pelo prêmio de R$ 1,5 milhão para o grande vencedor.

A estreia de A Fazenda 15 é na terça-feira, 19 de setembro, sob o comando de Adriane Galisteu na apresentação e do direito Rodrigo Carelli. A sede contou com uma reformulação na decoração, que ganhou ares mais rústicos e móveis de madeira. "A sede está linda. Além de ser uma das melhores edições, é a mais bonita de todas. Estou super animada. Nos meus looks, vou trazer mais essa coisa raiz, mais simples, uma pegada mais country", disse Galisteu.

E Carelli completou: "Nós voltamos com a varanda, com o galinho, várias atividades e provas clássicas que vão acontecer, como o 'Ferra Peão', e estamos com um elenco variado, impactante, com muita chance de termos muitas histórias interessantes acontecendo nessa temporada".

++ A Fazenda 15: Veja a lista com os 18 participantes do reality show

Saiba qual é o cronograma da semana em A Fazenda 15:

SEGUNDA-FEIRA: Prova de Fogo

TERÇA-FEIRA: Formação da Roça ao vivo

QUARTA-FEIRA: Prova do Fazendeiro ao vivo

QUINTA-FEIRA: Eliminação ao vivo

SEXTA-FEIRA: Pós Eliminação e Flash da Festa

SÁBADO: exibição da Festa

DOMINGO: Convivência e atividades