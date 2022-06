Érick Jacquin publica foto rara ao lado dos filhos e da mulher: ''Festa Junina''

Chef Érick Jacquin se diverte em Festa Junina na companhia da mulher, Rosangela Menezes e dos filhos gêmeos

Redação Publicado em 18/06/2022, às 15h56

O chef de cozinha Érick Jacquin (57) aproveitou o sábado, 18, na companhia da família!

O jurado do MasterChef Brasil surgiu em clima de festa junina com a mulher, Rosangela Menezes, e dos filhos gêmeos, Elise e Antoine, de apenas 3 anos.

"Qual sua guloseima favorita em festa junina?", questionou ele na legenda da postagem.

Em foto publicada no Instagram do francês, o apresentador, a mulher e os herdeiros posaram sorridentes e caracterizados com blusas xadrez e calças jeans.

Os admiradores da família não deixaram de celebrar o momento e entrar no clima: "Eu gosto de todas", disparou uma seguidora. "Que família linda", destacou outro. "Eles estão enormes! Família linda", destacou um terceiro.

