Musa dos anos 70, atriz da Globo chocou ao se apresentar nua com Antônio Fagundes

Atriz e musa da Globo nos anos 70, a artista marcou época por sua coragem e protagonismo em novelas, e está fora das telinhas há 18 anos

A atriz Sônia Braga (74), marcou época como musa da televisão nos anos 70. A atriz foi a primeira a protagonizar a trama Gabriela, em 1975, que se tornou um dos maiores sucessos da emissora. Afastada da televisão há 18 anos, a artista ainda é lembrada por seus icônicos papéis na TV e por sua atuação no musical Hair, estreado em 1969, em que ela se apresentou nua com o ator Antônio Fagundes (75).

Hair, foi um enorme sucesso e Sônia, que inicialmente havia sido recusada pelo diretor Ademar Guerra, entrou no elenco por insistência de Altair Lima, um dos atores do espetáculo que também dirigia a peça. O sucesso de Sônia foi tão grande que mais tarde o cantor Caetano Veloso lançou uma música para consagrá-la, Tigresa, que em um verso diz: “Ela me conta que era atriz e trabalhou no Hair.”

A atriz que iniciou a vida na televisão aos 14 anos, assinou contrato com a Globo em 1970 e compôs o elenco de diversos sucessos da emissora como Irmãos Coragem, em 1970, no papel de Lídia Siqueira, Selva de Pedra, em 1972, na pele de Flávia, Saramandaia, em 1976, dando vida a Marcina, Espelho Mágico, em 1977 e outras. Também participou do programa infantojuvenil Vila Sésamo, sucesso da época que a fez ficar conhecida pelo grande público no papel de Ana Maria. Além do teatro e da televisão, Sônia também teve destaque no cinema. Ela protagonizou um dos filmes de maior bilheteria do Brasil, Dona Flor e seus Dois Maridos, em 1976.

O sucesso da atriz ultrapassou fronteiras e ela passou a ser conhecida também internacionalmente, o que a levou a se mudar para os Estados Unidos e se afastar da televisão. O seu último papel na TV foi na trama da Globo, Páginas da Vida, em 2006, e nos cinemas foi em 2019, com o filme Bacurau.

Recentemente houve boatos de que a atriz teria sido convidada para participar do remake de Renascer, porém ela usou a rede social X/Twitter para desmentir o assunto: “Será que existe uma outra Sonia Braga atriz? Uma avatar no metaverso, talvez? Porque esta aqui que vos fala jamais foi consultada.”