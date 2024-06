Renascer: Saiba como será capítulo inédito da novela com cenas quentes

Nos próximos capítulos de 'Renascer', o remake apresentará uma sequência de intimidades de novos casais da novela; confira!

Os próximos capítulos do remake de 'Renascer', da TV Globo, prometem surpreender os telespectadores da trama. Isso porque, além de exibirem a primeira vez de Eliana (Sophie Charlotte) com Egídio (Vladimir Brichta), a transa dos personagens Iolanda (Camila Morgado) e Rachid (Almir Sater) também será apresentada.

O capítulo inédito ainda mostrará Joana (Alice Carvalho), esposa de Tião Galinha (Irandhir Santos), demonstrando interesse em Zinha (Samantha Jones). No entanto, de acordo com o roteiro entregue aos atores, Eliana e Iolanda serão os destaques da exibição.

As cenas devem ir ao ar logo depois que Teca (Lívia Silva) for obrigada a realizar o exame de DNA. Com isso, 'Renascer' irá agitar os fãs da dramaturgia com as sequências de intimidades dos novos casais do folhetim, adaptado por Bruno Luperi.

Eliana retornará ao posto de 'madame' ao se mudar para a fazenda de Egídio. Lá, a ex-modelo inventará um jogo onde ela e o vilão devem tirar uma peça de roupa a cada derrota. A personagem ainda ordenará que ele seja seu criado e obedeça às suas ordens dentro de quatro paredes.

No mesmo capítulo, Iolanda terá uma noite intensa com Rachid e pedirá para ser chamada por outro nome: "Hoje eu quero esquecê quem sô... Quero esquecê quem eu fui... Hoje eu quero sê sua, sêo Rachid! Quero sê toda sua! Me chame de Jezabel, me chame de Dalila, de filisteia! Me chame de Eliana se fô o caso, sêo Rachid... Mas o sinhô me tome em seus braço, seu turco abençoado!", dirá a 'patroa' de Egídio.

Segundo a descrição da cena, Joana despertará com os barulhos de Rachid e Iolanda e seguirá para a sala. Lá, a cozinheira pegará uma sanfona e se recordará do momento em que tocou o instrumento com Zinha. "Pensa em Zinha. Um sorriso escapa de canto. Uma ideia ocorre", indicou Bruno Luperi.

Sandra termina o casamento com João Pedro

Nos próximos capítulos da novela Renascer, da Globo, Sandra (Giullia Buscacio) vai colocar um ponto final no seu casamento com João Pedro (Juan Paiva). Ela não vai aguentar a proximidade dele com outra personagem que acaba de se separar.

Nas cenas, José Inocêncio (Marcos Palmeira) e Mariana (Theresa Fonseca) se separam. Eles anunciam o fim do casamento e João fica preocupado com Mariana, já que ela não tem para onde ir.

Porém, a esposa dele, Sandra, não vai gostar nada de ver o marido se aproximando de seu antigo amor. Por isso, ela vai sair de casa com suas malas e voltará para a Casa de Jacutinga.

Com isso, Mariana vai pedir para João Pedro para morar na casa dele, que é a antiga propriedade de seu avô. Ele aceita o pedido dela e deixa Sandra e José Inocêncio arrasados com sua decisão.