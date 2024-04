Irmã de Lexa rouba a cena no Domingão e revela se participaria da Dança dos Famosos

Em entrevista à CARAS Brasil, Wenny revela primeiro EP e fala da participação no Domingão com Huck

Ela só tinha 15 segundos de tela, um look estiloso e muito carisma. Wenny (14) prestigiou a irmã, Lexa (29), em última apresentação da primeira fase da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck. Ao interagir com Luciano Huck (52), a cantora roubou a cena e viralizou nas redes sociais. Em entrevista à CARAS Brasil, ela conta que tudo aconteceu de forma natural e revela detalhes do próximo projeto musical.

"Eu tinha 15 segundos e uma jaqueta emprestada pelos figurinistas da Globo. Usei o que tinha [risos], joguei o cabelo coloquei as mãos na cintura e acenei com a mãozinha para dar um oi para Luciano. Viralizou, brilhei", conta a artista, que rasga elogios para a irmã. "Amei ver minha irmã, ela estava linda demais totalmente entregue à arte", afirma.

A participação de Wenny no Domingão tem rendido inúmeros memes. Apesar das brincadeiras dos fãs, ela garante que tem curtido toda a repercussão pois se define uma pessoa autêntica. "Eu amei os memes e a maioria acertou porque eu sou desse jeito mesmo 24 horas por dia", diz.

A cantora é uma das principais incentivadoras da irmã na Dança dos Famosos. Ela conta que não recusaria um eventual convite para dançar diferentes ritmos musicais no programa e ser avaliada por especialistas gabaritados.

"Com toda certeza! Sou apaixonada pela arte, gosto de transmitir meus sentimentos tanto cantado como dançando. Imagina eu lançar minha música lá, seria loucura loucura como fala o próprio Luciano", garante.

Carreira musical

Wenny está trabalhando no lançamento de seu primeiro EP. O projeto, ainda sem data de estreia, deve contar com produção de produtores que já trabalharam com grandes estrelas do funk. A artista faz mistério, mas promete músicas surpreendentes.

"Eu sou super autêntica e e gosto de me vestir de forma avassaladora, para não esquecerem de mim. Estou em estúdio preparando meu primeiro EP o Wallace Vianna e o Batutinha estão escrevendo e produzindo. Estou super animada", revela.