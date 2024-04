Letícia Colin se pronuncia após nota dada no 'Dança dos Famosos'

A atriz Letícia Colin se justificou acerca da nota dada por ela durante participação no 'Dança dos Famosos'. "Essa é a competição"

Após ser uma das juradas do quadro 'Dança dos Famosos', do Domingão com Huck, no último domingo 31, Letícia Colin foi duramente criticada nas redes sociais por não dar nota 10 para todos os grupos que se apresentaram. Para a apresentação do time formado por Lexa, Gabriela Prioli, MatheusFernandes e Micael Borges, a artista avaliou com a nota 9.8.

Em um vídeo publicado no perfil oficial do programa no Instagram, Colin contou que faltou estar tudo impecável para alcançar os 10 pontos. "Eu sei que é polêmico, mas acho que tem que ter critério. Para ser 10, tem que ser perfeito, impecável, não pode ter nada fora do lugar. Só porque são meus colegas ou só porque eu admiro, porque eu amo, porque eu quero trabalhar junto e dar 10 só por dar? Eu venho aqui para ser jurada, para curtir, para olhar, para me emocionar e para dar uma nota”, disse ela.

A famosa ainda afirmou que irá pedir desculpas aos competidores, embora isso não anule o mérito de sua nota. “É difícil pra mim, estou sofrendo, vou pedir desculpas pessoalmente para cada um, mas vou dizer que essa é a vida, essa é a verdade e essa é a competição, jogo é jogo", acrescentou.

Na web, os internautas direcionaram algumas criticas à atriz. “Uma apresentação perfeita do Grupo D, e ela dá 9.8. Sem noção”, disse um. ”É tão bom ser livre, ser sensível e sincera. Recomendo”, rebateu Letícia.

“Dar 9.8 numa apresentação foi péssimo”, criticou outra. “Como se 9.8 fosse 2, né? Que loucura, loucura, loucura”, ironizou a atriz.

