Filho de Camila Rodrigues encanta ao surgir com look junino

A atriz Camila Rodrigues encantou os seguidores das redes sociais ao postar algumas fotos do filho usando um look xadrez

Camila Rodrigues explodiu o fofurômetro das redes sociais neste domingo, 16, ao compartilhar novas fotos do filho, Bernardo, de 1 aninho. O menino é fruto de seu relacionamento com Vinicius Campanario.

Nos cliques postados no feed do Instagram, o bebê surge todo estiloso, usando uma blusa xadrez em uma festa junina. Ao dividir os registros, a mamãe coruja se derreteu. "Eu confesso que não tenho maturidade ao ver essas fotos... como ele se divertiu. Foi lindo", escreveu a atriz na legenda.

Os internautas ficaram encantados com as fotos. "Bebê mais lindo", disse uma seguidora. "Quem aguenta com tanta fofura", falou outra. "Um moço junino", escreveu um fã. "Está um mocinho lindo", comentou mais uma admiradora.

Recentemente, Camila contou que colocou Bernardo na creche. "Hoje completamos 4 meses da minha melhor escolha, colocar o Bê na creche. Era aquela mãe que dizia: Meu filho só vai pra creche após 2 anos. Repeti isso tantas vezes, mas trocando e dividindo com outras mães, percebi o quão importante seria essa nova etapa das nossas vidas [...]", contou ela.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Rodrigues (@camilarodrigues11)

Camila Rodrigues comemora o primeiro aniversário do filho

Bernardo, filho de Camila Rodrigues e Vinicius Campanario, completou seu primeiro ano de vida em novembro do ano passado e para celebrar a data especial, ela prestou uma bela homenagem nas redes sociais.

"Filho, hoje você completa a sua primeira volta ao sol, e eu agradeço todos os dias por ter a oportunidade de ser sua mãe, você é meu milagre, a herança que tanto pedi a Deus. Dia dia 06.11.2022 às 2:56 da manhã você chegou, num parto tranquilo, rodeado de amor, você não chorou, precisou de uma ajudinha, e quando soltou o primeiro choro, meu coração acelerou e ali iniciamos a nossa jornada. Foi o ano mais incrível e também o mais desafiador [...]", escreveu a atriz em um trecho. Confira a publicação completa!