Camila Rodrigues comemora o primeiro aniversário do filho: "Você é meu milagre"

A atriz Camila Rodrigues encantou os fãs ao comemorar o aniversário de 1 ano do filho, Bernardo

Bernardo, filho de Camila Rodrigues e Vinicius Campanario completou seu primeiro ano de vida nesta segunda-feira, 6, e para celebrar a data especial, ela prestou uma bela homenagem nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, a atriz recordou um vídeo de quando o herdeiro era recém-nascido, e também postou outra gravação mostrando o menino se divertindo na festa de aniversário que organizou para ele.

Ao dividir os vídeos, a mamãe coruja falou sobre como Bernardo mudou sua vida. "Filho, hoje você completa a sua primeira volta ao sol, e eu agradeço todos os dias por ter a oportunidade de ser sua mãe, você é meu milagre, a herança que tanto pedi a Deus", começou ela.

Depois, a atriz recordou o dia do nascimento do filho. "Dia dia 06.11.2022 as 2:56 da manhã você chegou, num parto tranquilo, rodeado de amor, você não chorou, precisou de uma ajudinha, e quando soltou o primeiro choro, meu coração acelerou e ali iniciamos a nossa jornada. Foi o ano mais incrível e também o mais desafiador."

"Sabe aquelas frases clichês? Padecer no paraíso, você nunca mais vai dormir, o amor só cresce? Então, esse é o melhor resumo da maternidade, mas o amor é algo inexplicável, poder acompanhar você de perto tem sido a melhor experiência que já vivi, eu te amo como jamais imaginei amar alguém, você é o meu grande amor, e eu estarei aqui filho! Parabéns periquito, mamãe nunca foi tão feliz. E quando dizem que passa rápido, acreditem, passa mesmo. Bebezuco 1 ano", finalizou.

Confira a homenagem:

Diversão na piscina

Recentemente, a atriz Camila Rodrigues explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar novos cliques do filho, Bernardo. O menino é fruto do seu casamento com Vinicius Campanario. Nos cliques postados no feed do Instagram, o bebê aparece se refrescando em uma piscina durante uma viagem.

Em um dos registros ele aparece sem camisa e de bermuda, depois ele surge com uma camisa, um chapéu e um brinquedo. A mamãe coruja também mostrou Bernardo brincando fora da água, e falou sobre ele curtir a vida boa. "#tbt Bebezuco curtindo a vida, descobrindo o que é viver numa boa", escreveu. Confira os cliques!