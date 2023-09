Filho de Camila Rodrigues rouba a cena em cliques na piscina: "Curtindo a vida"

A atriz Camila Rodrigues encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar o filho se refrescando na piscina

A atriz CamilaRodrigues, de 40 anos, explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quinta-feira, 14, ao compartilhar novos cliques do filho, Bernardo. O menino, que completou 10 meses de vida no último dia 6, é fruto do seu casamento com Vinicius Campanario.

Nos cliques postados no feed do Instagram, o bebê aparece se refrescando em uma piscina durante uma viagem. Em um dos registros ele aparece sem camisa e de bermuda, depois ele surge com uma camisa, um chapéu e um brinquedo.

A mamãe coruja também mostrou Bernardo brincando fora da água, e falou sobre ele curtir a vida boa. "#tbt Bebezuco curtindo a vida, descobrindo o que é viver numa boa", escreveu Camila na legenda da publicação.

Os internautas ficaram encantados com as fotos. "Ele é lindo demais", disse uma seguidora. "Pega esse modelão", brincou outra. "Muita gostosura", falou uma fã. "Que lindeza, vontade de apertar todinho", comentou mais uma. "Aí meu Deus, quem aguenta tanta fofura? Ele está lindo. Parabéns, Camila", escreveu uma admiradora.

Camila, aliás, está longe da TV desde que encerrou seu contrato com a Record, em dezembro do ano passado, após 10 anos na emissora. Na ocasião, ela se despediu nas redes sociais. "Dez anos de Record, 11 projetos e muita gratidão. Ali, cresci como atriz, mas principalmente como mulher. Quanta coisa boa aconteceu nesses anos, vivi muitas personagens, tive o prazer de apresentar e de me aventurar na dança. Agora é percorrer o novo, sorrir para o futuro e abraçar as possibilidades. Feliz", disse ela, que estreou na emissora na minissérie 'Rei Davi' (2012).

Confira a publicação:

Camila Rodrigues exibe curvas impecáveis

Recentemente, Camila Rodrigues chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando toda sua beleza e seu corpo escultural durante uma viagem. A atriz aproveitou alguns dias de descanso em Porto de Galinhas, Pernambuco, e impressionou ao exibir seu corpo sarado enquanto renovava o bronzeado. Nas fotos postadas no feed do Instagram, ela aparece usando um biquíni sem alças e óculos escuros, enquanto faz várias poses. "As segundas podiam ser sempre assim", escreveu ela na legenda da publicação. Confira as fotos!