Camila Rodrigues encanta ao mostrar o filho brincando na creche: "Nova etapa"

A atriz Camila Rodrigues mostrou o filho, Bernardo, brincando na creche e deu detalhes sobre a adaptação do herdeiro

Camila Rodrigues encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 14, ao compartilhar vários registros do filho, Bernardo, de 1 ano, fruto de seu relacionamento com Vinicius Campanario, brincando na creche.

Ao mostrar que o herdeiro se adaptou muito bem ao ambiente, a atriz aproveitou para fazer um relato sobre como essa decisão foi importante para o desenvolvimento do menino, já que antes ele dava muito trabalho para comer e dormir, e agora está muito melhor.

"Hoje completamos 4 meses da minha melhor escolha, colocar o Bê na creche. Era aquela mãe que dizia: Meu filho só vai pra creche após 2 anos. Repeti isso tantas vezes, mas trocando e dividindo com outras mães, percebi o quão importante seria essa nova etapa das nossas vidas", começou ela.

Em seguida, Camila falou sobre as dificuldades que enfrentou com o filho. "Pra quem acompanha por aqui, sabe que o Bê foi um bebê que nos deu bastante trabalho, não dormia, não comia, não pegou mamadeira nem chupeta, o mundo dele era mamãe e têtê, ai eu pergunto? Como colocar essa criança na creche, como será a adaptação (vai lá no reels)? Ele vai sofrer, eu, então, nem sei... E para surpresa de todos, no segundo dia, comeu e ainda tirou um cochilo pós-almoço, dai em diante, aquele bebê "difícil" está se desenvolvendo lindamente", acrescentou.

A atriz completou o texto falando sobre a evolução de Bernardo em tão pouco tempo. "Hoje tem um apetite de leão, seu soninho melhorou muito e sua socialização nem se fala, é cada sorriso e abraço nos amiguinhos e em toda equipe da @crecheescolaprimeira que me enche de orgulho. Ver você crescendo filho, me aquece o coração. Deus, obrigada por me dar a oportunidade de ser mãe desse menino sapeca e divertido", finalizou.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Rodrigues (@camilarodrigues11)

Filho de Camila Rodrigues surge fantasiado

Camila Rodrigues explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques do filho, Bernardo, de 1 ano, fruto de seu relacionamento com Vinicius Campanario. O menino participou de seu primeiro bloquinho de Carnaval, e roubou a cena ao surgir fantasiado de batata frita.

"Ontem recebi essas fotos da @crecheescolaprimeira do primeiro bloquinho de carnaval do Bê, meu coração se encheu de amor, o sorriso veio imediatamente e a saudade começou a ficar muito forte [...]", disse a mamãe, que na ocasião estava viajando a trabalho. Confira os cliques!