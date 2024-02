Filho de Camila Rodrigues rouba a cena ao surgir fantasiado: "Perfeição"

A atriz Camila Rodrigues mostrou o filho, Bernado, fantasiado para curtir o seu primeiro bloquinho de Carnaval na creche

Camila Rodrigues explodiu o fofurômetro das redes sociais neste sábado, 10, ao compartilhar uma sequência de cliques do filho, Bernardo, de 1 ano, fruto de seu relacionamento com Vinicius Campanario. O menino participou de seu primeiro bloquinho de Carnaval, e roubou a cena ao surgir fantasiado de batata frita.

No feed do Instagram, a atriz, que está no Marrocos a trabalho, se derreteu pelo herdeiro e também falou sobre a saudade que está sentindo dele. "Ontem recebi essas fotos da @crecheescolaprimeira do primeiro bloquinho de carnaval do Bê, meu coração se encheu de amor, o sorriso veio imediatamente e a saudade começou a ficar muito forte."

"Falta do seu cheiro, de acordar com seu chorinho, com você me chamado... eu te amo, amor da minha vida. Daqui a pouco a mamãe tá chegando e prepare se porque vou beijar e agarrar muito você", completou a artista.

Os internautas ficaram encantados com o registro. "Quanta perfeição", disse uma seguidora. "Que coisa mais linda", escreveu outra. "Ele tá enorme", observou uma fã. "Que fofo", comentou mais uma. "É muita gostosura", falou uma admiradora.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Rodrigues (@camilarodrigues11)

