Camila Rodrigues mostra detalhes da festa de aniversário do filho

A atriz Camila Rodrigues encantou os fãs ao mostrar as fotos da festa de 1 ano do filho, Bernardo

Camila Rodrigues usou as redes sociais nesta terça-feira, 14, ao compartilhar os detalhes da festa de aniversário do filho, Bernardo. O menino, fruto de seu casamento com Vinicius Campanario, completou 1 ano no último dia 6.

Para comemorar a data especial, os papais realizaram uma festa com o tema 'primeira volta ao sol'. O local foi decorado com bexigas coloridas, algumas flores e contou com um bolo e doces personalizados. Já o aniversariante surgiu usando uma camiseta e shorts, enquanto a mamãe apostou em um vestido longo, com recortes na lateral.

Ao dividir as fotos, Camila se derreteu. "A perfeição da festinha de um ano do amor das nossas vidas, tudo feito com muito carinho. Chorei ao ver tudo pronto, o nosso tema era: Primeira volta ao sol. Cada detalhe que impressiona. Tem tanta coisa que acho que ficarei postando por um ano inteiro", escreveu ela na legenda.

Confira as fotos:

Homenagem de aniversário

No dia do aniversário do filho, Camila Rodrigues recordou um vídeo de quando Bernardo era era recém-nascido, e também postou outra gravação mostrando o menino se divertindo na festa de aniversário que organizou para ele, e se declarou.

"Filho, hoje você completa a sua primeira volta ao sol, e eu agradeço todos os dias por ter a oportunidade de ser sua mãe, você é meu milagre, a herança que tanto pedi a Deus. Dia dia 06.11.2022 as 2:56 da manhã você chegou, num parto tranquilo, rodeado de amor, você não chorou, precisou de uma ajudinha, e quando soltou o primeiro choro, meu coração acelerou e ali iniciamos a nossa jornada. Foi o ano mais incrível e também o mais desafiador", disse a atriz em um trecho da homenagem. Confira a publicação completa!