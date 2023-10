Camila Rodrigues abre o jogo sobre casamento com Bruno Gagliasso: ‘Impulsivo’

Você lembra dos dois juntos? Camila Rodrigues relembra o casamento relâmpago com Bruno Gagliasso, de quem se separou há vários anos

A atriz Camila Rodrigues surpreendeu ao comentar sobre o seu antigo casamento com o ator Bruno Gagliasso. Em uma participação no podcast Papagaio Falante no YouTube, ela contou que a união durou pouco tempo e falou sobre como vê o relacionamento depois de tudo o que viveram.

“Na verdade, a gente era muito novinho, foi aquela paixão. A gente casou em pouquíssimo tempo, em seis meses estávamos casados. Foi uma coisa, acho que brincar um pouco de boneca, foi um pouco impulsivo, muito novos”, disse ela.

Então, ela definiu a experiência. “Achei que foi super válido. A festa foi linda, mas um pouco inconsequente porque não estávamos preparados naquele momento, nem eu, nem ele”.

Como foi o relacionamento de Camila Rodrigues e Bruno Gagliasso?

Camila Rodrigues e Bruno Gagliasso se conheceram em 2005, quando estavam gravando a novela América, da Globo, quando tinham 23 e 24 anos, respectivamente. Rapidamente, eles engataram o namoro e se separaram pouco tempo depois. Em 2006, eles reataram a relação e se casaram meses depois. Enquanto estavam juntos, eles até fizeram uma tatuagem juntos, que diz 'sincronicidade'. Ela tatuou na região das costelas e ele, no braço. A separação aconteceu em 2008.

Camila Rodrigues e Bruno Gagliasso são casados hoje em dia?

Hoje em dia, Camila Rodrigues e Bruno Gagliasso são casados com outras pessoas. Atualmente, a atriz é casada com Vinicius Campanario. Os dois oficializaram a união em março de 2023, poucos meses após o noivado. Juntos, eles são pais de Bernardo, que nasceu em novembro de 2022.

Por sua vez, o ator Bruno Gagliasso é casado com a apresentadora Giovanna Ewbank. Os dois começaram a namorar em 2009 e se casaram em 2010. Em 2012, eles passaram por uma crise no relacionamento e se separaram, mas reataram poucos meses depois. Hoje em dia, eles são pais de três crianças: Titi, Bless e Zyan.

View this post on Instagram A post shared by Camila Rodrigues (@camilarodrigues11)