Claudia Raia explode o fofurômetro com novas fotos do filho caçula

A atriz Claudia Raia encantou os seguidores das redes sociais ao postar cliques inéditos de Luca, seu filho com Jarbas Homem de Mello

Claudia Raia explodiu o fofurômetro das redes sociais neste domingo, 16, ao compartilhar novos cliques de seu filho caçula, Luca, de 1 aninho, fruto de seu casamento com Jarbas Homem de Mello.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, o pequeno aparece esbanjando estilo ao surgir usando uma camiseta preta, um short azul e um boné, enquanto se diverte no quintal de casa. Ao dividir os registros, a artista se derreteu pelo herdeiro. "Meu Bilico rural tá descobrindo o mundo no quintal de casa", contou Claudia na legenda da publicação.

A postagem rapidamente recebeu diversas curtidas e comentários fofos. "Ai que coisa mais querida! Te amo", escreveu a atriz Isabelle Drummond. "Cada dia mais lindo", afirmou a jornalista Renata Ceribelli. "Que graça", disse uma seguidora. "Não tô guentando essa fofura toda", falou outra. "Uma fofura", comentou uma fã.

Além de Luca, Claudia também é mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia. Os dois são frutos do antigo relacionamento da atriz com o ator Edson Celulari.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Leia também: Enzo Celulari abre o jogo e revela se tem planos de se tornar pai

Claudia Raia chama atenção com look deslumbrante

Recentemente, Claudia Raia movimentou as redes sociais ao surgir toda produzida. Ela arrancou elogios dos seguidores ao mostrar o look que escolheu para participar do programa Conversa com Bial, da TV Globo.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a artista aparece com um vestido longo e justo, que destaca suas curvas impecáveis. Ela completou a produção com uma sandália de salto alto, brincos de argolas, pulseiras e anéis, e deixou os fios soltos. "Hoje eu tenho uma @conversacombial muito especial pra falar um pouquinho sobre o @tarsilaabrasileira e outros babados! Vem que vai ser lindo, te espero lá", escreveu a artista. Confira as fotos!