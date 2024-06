Enzo Celulari abre o jogo e revela se tem planos de se tornar pai

Filho de Claudia Raia e Edson Celulari, Enzo falou sobre a convivência com os irmãos caçulas e contou se pretende se tornar pai em breve

O empresário Enzo Celulari marcou presença no Prêmio Música Brasileira na noite de quarta-feira, 12, e falou um pouco sobre sua vida pessoal. Filho dos atores Claudia Raia e Edson Celulari, ele abriu o coração e revelou que não pretende ser pai por enquanto.

Em entrevista ao site Gshow, Enzo explicou que tem curtido bastante a experiência de conviver com os irmãos caçulas: Chiara, de 2 anos, filha de Edson com Karin Roepke, e Luca, de 1 aninho, filho de Claudia com Jarbas Homem de Mello.

"É a coisa mais linda do mundo ter duas crianças, um na casa de um e outra na casa de outro. Você brinca de ser pai sem ser pai, sem essa responsabilidade. Está sendo lindo ser um irmão-tio. Por enquanto está bom ser irmão. Tenho muita vida, muita carreira pela frente. Depois a gente pensa nisso", declarou o herdeiro dos famosos.

Discreto em relação a sua vida pessoal, Enzo está solteiro e garantiu viver um ótimo momento em sua vida. "Tem namoro melhor do que a arte? Focando em mim, nos meus processos, nas minhas coisas", revelou ele, por fim.

Recentemente, em entrevista à CARAS Brasil, Claudia Raia falou um pouco sobre a relação de Enzo e Sophia Raia com o caçula. "É uma relação muito próxima. Luca sente muita saudade dos irmãos, e Sophia e Enzo sentem muita falta dele também. Quando estão juntos, é uma alegria para eles e para mim, de vê-los tão unidos desde cedo", disse a atriz.

Claudia Raia e Edson Celulari celebram aniversário do filho

Claudia Raia e Edson Celulari usaram as redes sociais para prestar uma bela homenagem ao filho mais velho, Enzo Celulari, que completou 27 anos de vida no dia 15 de maio.

A atriz foi a primeira a homenagear o herdeiro. Em seu Instagram, ela compartilhou um vídeo com vários momentos do aniversariante, incluindo imagens dele bem pequenininho, e escreveu uma linda mensagem.

"Enzo, amor da minha vida, eu só te desejo o melhor do mundo, o maior amor que existe! Feliz aniversário, estarei sempre aqui para celebrar a sua vida, te apoiar e fazer o que for necessário para sua felicidade. Te amo infinito, meu filho, aproveite seu novo ciclo com muita sabedoria e leveza", desejou a artista.

Celulari também compartilhou um vídeo com diversas imagens do primogênito e o parabenizou. "Feliz Aniversário, ENZÃO! Que Deus te proteja. Que você continue sendo ele "moleque sangue bom", com muitos sonhos, projetos, conquistas e com o coração cheio de alegria. Nós te amamos", escreveu o ator; confira as publicações!