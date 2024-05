Claudia Raia chama atenção com look deslumbrante: "Perfeita"

A atriz Claudia Raia arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos usando um vestido longo e justo

Claudia Raia movimentou as redes sociais nesta sexta-feira, 17, ao surgir toda produzida. Ela arrancou elogios dos seguidores ao mostrar o look que escolheu para participar do programa Conversa com Bial, da TV Globo.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a artista aparece com um vestido longo e justo, que destaca suas curvas impecáveis. Ela completou a produção com uma sandália de salto alto, brincos de argolas, pulseiras e anéis, e deixou os fios soltos.

"Hoje eu tenho uma @conversacombial muito especial pra falar um pouquinho sobre o @tarsilaabrasileira e outros babados! Vem que vai ser lindo, te espero lá", escreveu a artista, convidando os fãs para acompanharem o programa.

Os internautas rasgaram elogios para a mãe de Enzo, Sophia e Luca. "Deslumbrante", disse uma seguidora. "Que gatona", escreveu outra. "Diva maravilhosa", falou uma fã. "Um poder de mulher... parabéns, cada dia mais bela", comentou mais um. "Perfeita demais", afirmou uma admiradora.

Confira:

Claudia Raia se derrete em cliques com os filhos

Na última segunda-fiera, 13, Claudia Raia encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar duas fotos ao lado do filho mais velho, Enzo Celulari, de 27 anos, e do caçula, Luca, de 1 aninho. A foto foi feita durante a comemoração do Dia das Mães, celebrado neste domingo, 12.

Nas fotos publicada no feed do Instagram, a mulher de Jarbas Homem de Mello aparece usando um vestido longo rosa. Ela completou a produção com brincos grandes e deixando o cabelo preso com coque. "Registro do domingo de mães, bem grudada nos meus meninos! Só faltou a minha bebéia @sophiaraia_ Amo incondicionalmente vocês, hoje e sempre!", disse a mamãe coruja. Confira as fotos!