Claudia Raia se derrete em cliques com os filhos: "Meus meninos"

A atriz Claudia Raia encantou os seguidores das redes sociais ao postar duas fotos ao lado dos filhos, Enzo Celulari e Luca

Claudia Raia encantou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 13, ao compartilhar duas fotos ao lado do filho mais velho, Enzo Celulari, de 27 anos, e do caçula, Luca, de 1 aninho. A foto foi feita durante a comemoração do Dia das Mães, celebrado neste domingo, 12.

Nas fotos publicada no feed do Instagram, a mulher de Jarbas Homem de Mello aparece usando um vestido longo rosa. Ela completou a produção com brincos grandes e deixando o cabelo preso com coque.

Ao dividir os cliques, a artista se declarou para os herdeiros, e falou sobre a ausência da filha, Sophia Raia, que está morando nos Estados Unidos. "Registro do domingo de mães, bem grudada nos meus meninos! Só faltou a minha bebéia @sophiaraia_ Amo incondicionalmente vocês, hoje e sempre!", disse a mamãe coruja.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Claudia Raia revela opinião sobre legalização do aborto

Recentemente, a atriz Claudia Raia participou do programa 'Roda Viva', da TV Cultura, e falou um pouco sobre sua vida profissional e pessoal. Conhecida por sua autenticidade, a artista abriu o coração e deu sua opinião sobre a legalização do aborto.

"Sou a favor. A mulher que sabe o que está acontecendo com ela. Você não é obrigada a ter uma gravidez se você for estuprada ou se você não deseja, porque se você não deseja o corpo é teu. É preciso que você tenha essa autonomia sobre o teu corpo e sobre uma gravidez, uma vida que você vai gerar", afirmou.

Mãe de Enzo Celulari, de 27 anos, Sophia Raia, de 21, e Luca, de 1 aninho, Claudia Raia revelou que já sofreu um aborto espontâneo durante a gravação de um filme. De acordo com a famosa, ela não tinha conhecimento da gravidez, que foi interrompida após tomar a vacina da febre amarela. "Já fiz aborto, mas acabou sendo espontâneo, porque eu fiz um filme no Xingu e eu tomei a vacina de febre amarela, e eu estava grávida e não sabia", relatou a atriz, de 57 anos. Saiba mais!