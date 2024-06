Apresentadora surpreende com motivo para ter sido demitida da RecordTV

A apresentadora Keila Lima relembrou o que ouviu do chefe ao ser demitida da RecordTV por causa de vício

A apresentadora Keila Lima surpreendeu ao contar o motivo para ter sido demitida da RecordTV. Ela contou que saiu do canal quando seu chefe descobriu o vício dela em bebidas alcoólicas e decidiu que ela precisava de um tempo para se recuperar.

Em uma participação no podcast Tagarelando, a profissional relembrou o que ouviu do patrão. "Ele falou: 'Keila, vou te mandar embora porque você vai morrer. Enquanto você tiver dinheiro você vai morrer, então vou deixar você sem dinheiro para ver se você para [de beber]'", disse ela.

Então, ela contou que não percebia o seu vício. "Eu achava que era exagero [das pessoas], não tinha percebido, até que o médico falou. Se tem uma coisa que muda minha vida é falar de morte, porque acho que a vida é muito boa para você perder por causa de algo que enterra. Falei para o médico 'nunca mais vou beber'", afirmou ela, e completou: "Eu era muito resistente a bebida e fui aumentando a dose sem perceber. Como era algo que não me atrapalhava para escrever, gravar, só fisicamente, não percebi. E meu [chefe] foi a única pessoa que teve a coragem de [me alertar]".

Por fim, ela refletiu: "Tinha me conscientizado que aquilo ia me destruir porque tinha perdido a coisa que eu mais gostava, que era trabalhar. Fiquei um tempão sem trabalhar, porque as pessoas não confiam em você. Depois, quando quis voltar para a Record, não consegui porque ninguém acreditava em mim. Mas não deixei a peteca cair, fui fazendo as coisas até voltar, mas comecei literalmente do zero, porque todas as portas se fecharam, não conseguia colocação".

Keila Lima deixou a RedeTV em 2011

Ex-apresentadora do ‘Manhã Maior’, Keila Lima pegou os telespectadores de surpresa ao anunciar a sua saída da RedeTV em 2011 no programa que comandava ao lado de Daniela Albuquerque. Na época, a jornalista chegou a dar uma entrevista à Caras e revelou se manteve o contato com os colegas de bastidores.

“Não conversei mais com ela depois da minha saída. Não falei mais com quase ninguém. Preciso dar um tempo, né? Fiquei muito tempo lá e preciso me acostumar com a minha saída”, contou sobre a relação com Daniela e a equipe.