Carol Celico encanta ao comemorar o primeiro mês do filho: "Te amamos"

A influenciadora digital Carol Celico explodiu o fofurômetro das redes sociais ao comemorar o primeiro mês do filho, Rafael

Carol Celico encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar os detalhes do mesversário do filho, Rafael. O menino, fruto de seu casamento com o empresário Eduardo Scarpa, completou seu primeiro mês de vida neste último sábado, 15.

Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital postou fotos inéditas do herdeiro, que aparece usando um macacão verde, e também mostrou o bolo que preparou para comemorar a data especial. Ela ainda postou dois cliques com o marido e o bebê e celebrou.

"15 de junho | 1 mês do nosso amado Rafael. Que alegria que é festejar a sua vida, filho bendito. Te amamos hoje e sempre", declarou a famosa na legenda da publicação.

Os internautas se derreteram pelos cliques. "É uma misturinha de papai e mamãe! Muita saúde pro Rafa! Deus abençoe", desejou uma seguidora. "Viva o Rafa!", escreveu outra. "Um verdadeiro príncipe", falou uma fã.

Vale lembrar que Carol também é mãe de Luca, de 16 anos, e de Isabella, de 13. Os dois são frutos de seu antigo relacionamento com o ex-jogador de futebol Kaká.

Confira:

Carol Celico presta bela homenagem no aniversário do filho mais velho

No último dia 10, Carol Celico usou as redes sociais para comemorar o aniversário do filho mais velho, Luca, O menino, fruto de seu antigo relacionamento com o ex-jogador de futebol Kaká, completou 16 anos. Em seu perfil no Instagram, a empresária e influenciadora digital postou várias fotos ao lado do filho, incluindo algumas de quando ele era criança, e prestou uma bela homenagem.

"Lucas 16 | Meu primogênito, o primeiro amor, a descoberta da maternidade, ele que me mostrou e me ensinou tanto. Na verdade, ele me ensina até hoje, através dele tenho a oportunidade de enxergar muito, e de me tornar uma pessoa melhor a cada dia. Meu filho, meu Luquinha, meu amor, parabéns! Eu te desejo hoje e sempre muitas e muitas bênçãos, no seu corpo, na sua mente, e na sua vida. Que você tenha experiências e histórias na vida que sejam tão fortes, completas e cheias de aprendizado e sonhos realizados [...]", disse ela em um trecho. Confira a postagem completa!