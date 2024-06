Carol Celico presta bela homenagem no aniversário do filho: "Conte comigo"

Luca, filho de Carol Celico e Kaká, completou 16 anos de vida nesta segunda-feira, 10, e ganhou uma bela homenagem da mãe

Carol Celico usou as redes sociais para comemorar o aniversário do filho mais velho, Luca, O menino, fruto de seu antigo relacionamento com o ex-jogador de futebol Kaká, completou 16 anos nesta segunda-feira, 10.

Em seu perfil no Instagram, a empresária e influenciadora digital postou várias fotos ao lado do filho, incluindo algumas de quando ele era criança, e prestou uma bela homenagem. "Lucas 16 | Meu primogênito, o primeiro amor, a descoberta da maternidade, ele que me mostrou e me ensinou tanto. Na verdade, ele me ensina até hoje, através dele tenho a oportunidade de enxergar muito, e de me tornar uma pessoa melhor a cada dia", começou.

"Meu filho, meu Luquinha, meu amor, parabéns! Eu te desejo hoje e sempre muitas e muitas bênçãos, no seu corpo, na sua mente, e na sua vida. Que você tenha experiências e histórias na vida que sejam tão fortes, completas e cheias de aprendizado e sonhos realizados. Estarei sempre orando e te abençoando, até a eternidade! Obrigada por ter me escolhido e que sejamos sempre como essas fotos do carrossel, cheios de abraços, sorrisos e muito amor. Conte sempre comigo. Te amo!", completou.

Kaká também fez questão de homenagear o filho no Instagram. "Dia de celebrar a vida do meu parceiro, meu amigo, meu companheiro, meu filhote! Luca parabéns, feliz aniversário!!! Meu desejo e oração é pra que você continue crescendo no conhecimento de Jesus, que o Senhor guarde o seu coração e mente, e você possa entender cada vez mais os valores do Reino de Deus e adorar o Rei dos reis. Filho você é incrível! Um presente de Deus para nossas vidas. Que tenhamos muitos e muitos anos juntos. Conta sempre comigo meu amor! Te amo!", disse o ex-atleta.

Vale lembrar que Carol e Kaká também são pais de Isabella, de 13 anos. A influencer, que atualmente é casada com o empresário Eduardo Scarpa, é mãe de Rafael, que fará 1 mês de vida no próximo dia 15.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por | CAROLINE CELICO (@cacelico)

Carol Celico encanta ao postar novos cliques com o filho caçula

Na noite da última quarta-feira, 5, Carol Celico usou as redes sociais para postar novos cliques com o filho caçula, Rafael. O menino, que veio ao mundo no dia 15 de maio, é fruto de seu relacionamento com o empresário Eduardo Scarpa. Nas fotos, a empresária e influenciadora aparece amamentando o bebê e fez uma reflexão sobre a maternidade.

"É um desafio, são muitas questões e atenção que temos que ter, desde alimentação, hidratação, descanso, calma e paz (sem stress), a pega, a livre demanda ou a rotina... Enfim! Tudo isso que é muito difícil de conseguir quando se tem um recém-nascido em casa, e além do recém-nascido, também temos uma casa, com mais filhos, marido, cachorros e nosso trabalho [...]", disse ela em um trecho. Confira a publicação!