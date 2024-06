Kaká encanta ao compartilhar clique fofo com o filho: "Companheiro"

O filho de Kaká, Luca, está completando 16 anos de vida. Para comemorar o momento, o ex-jogador de futebol publicou um clique encantador

A casa do ex-jogador de futebol Kaká está em festa! Isso porque o filho do atleta, Luca, está completando 16 anos de vida. Para comemorar o momento, ele usou as redes sociais para publicar um clique encantador com o herdeiro, onde eles aparecem juntinhos.

Na legenda, ele escreveu: "Dia de celebrar a vida do meu parceiro, meu amigo, meu companheiro, meu filhote! Luca parabéns, feliz aniversário!!! Meu desejo e oração é pra que você continue crescendo no conhecimento de Jesus, que o Senhor guarde o seu coração e mente, e você possa entender cada vez mais os valores do Reino de Deus e adorar o Rei dos reis.

E completou: "Filho você é incrível! Um presente de Deus para nossas vidas. Que tenhamos muitos e muitos anos juntos. Conta sempre comigo meu amor! Te amo!"

Nos comentários, os internautas desejaram boas energias para o rapaz. "Parabens Luca! Que Deus continue a boa e perfeita obra na sua vida", disse um. "Deus abençoe sua vida e de sua família", escreveu outro usuário da rede social.

Veja a homenagem que Kaká fez para o filho, Luca:

Carol Dias se declara para Kaká

Recentemente, Carol Dias usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu marido, Kaká, que completou 42 anos de vida. Ela postou cliques ao lado do marido e também mostrou a festa de aniversário dele, que contou com a presença dos quatro filhos: Lucas, de 16 anos, e Isabella, de 13, fruto de seu relacionamento com Carol Celico, e Esther, de 4 anos, e Sarah, de 1, de seu relacionamento atual.

"Feliz aniversário, amor da minha vida! Pai das minhas meninas, homem que sempre sonhei, meu parceiro, melhor amigo, minha paixão! Você sabe o quanto sou louca por você, te amo e quero te ver sempre com esse sorriso que ilumina tudo! Parabéns e que Deus seja sempre o seu norte! Te amamos infinito e temos muito orgulho de você!", escreveu a modelo.