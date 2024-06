Carol Celico encanta ao postar novos cliques com o filho caçula: "Amo ser mãe"

A empresária e influenciadora digital Carol Celico encantou os seguidores das redes sociais ao postar novas fotos com o filho, Rafael

Na noite desta quarta-feira, 5, Carol Celico usou as redes sociais para postar novos cliques com o filho caçula, Rafael. O menino, que veio ao mundo no dia 15 de maio, é fruto de seu relacionamento com o empresário Eduardo Scarpa.

Em seu perfil no Instagram, a empresária e influenciadora postou algumas fotos em que aparece amamentando o bebê e fez uma reflexão sobre a maternidade. "Amamentar... Eles não nascem sabendo, não, nem é aquela coisa mágica e automática que todos imaginam", começou.

"É um desafio, são muitas questões e atenção que temos que ter, desde alimentação, hidratação, descanso, calma e paz (sem stress), a pega, a livre demanda ou a rotina... Enfim! Tudo isso que é muito difícil de conseguir quando se tem um recém-nascido em casa, e além do recém-nascido, também temos uma casa, com mais filhos, marido, cachorros e nosso trabalho", acrescentou.

Depois, Celico também exaltou a força das mulheres. "A mulher é realmente um mistério de fortaleza e fragilidade. Somos tudo ao mesmo tempo, e ainda com uma explosão de sentimentos - e hormônios - que lida continuamente com tudo, todos e tanto... Eu me realizo vendo do que sou capaz, nas pequenas e nas grandes coisas, me parabenizo, e tenho paciência comigo mesma, e principalmente com esse bebê que chegou, que precisa de colo, de amor e de muito leite."

"Amo ser mãe... Descubro esse amor que aumenta e se multiplica a cada dia, dá maternidade. Hoje, de outra forma, com meus mais velhos, e meu trabalho que amo de paixão, é uma nova maternidade, linda, única e que passa rapidamente nesses dias intensos de um bebê que já já estará grande como seus irmãos. Ah! A maternidade, o puerpério...", finalizou.

Vale lembrar que Carol também é mãe de Luca, de 14 anos, e Isabella, de 13. Os dois são frutos de seu antigo relacionamento com o ex-jogador de futebol Kaká.

