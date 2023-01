Após quebrar a perna em seis lugares, Luciana Gimenez diz ter pesadelo com a queda

Apresentadora Luciana Gimenez sofreu um acidente enquanto esquiava com os filhos em Aspen e passou por cirurgia

A apresentadora Luciana Gimenez vem desabafando e contando as etapas de sua recuperação após o acidente esquiando em Aspen. Ela quebrou a perna em seis lugares.

Nos stories, a modelo falou sobre a dor que sente e agradeceu a força dos amigos e fãs. "Para todos meus amigos, obrigada pelo amor recebido. Tem sido muito dolorido, muito mesmo. Vou ser forte, mas ainda não consigo parar de ter pesadelo com a queda", escreveu. "A dor às vezes é insuportável, mas meus amigos não cansam de me lembrar que sou forte e que vou ficar bem", continuou.

Ela ainda lamentou a dor que está sentindo após a cirurgia de emergência: "Meu Deus, como dói isso. Mas agora é um dia por vez! E agradecer por ter como resolver e tirar o melhor aprendizado. Ainda não sei bem, quando souber eu conto".

Luciana Gimenez deu entrevista forte

Vale lembrar que Luciana deu uma entrevista tocante ao jornal inglês 'The Daily Mail'. Ela falou que Mick Jagger, pai de seu filho, Lucas Jagger, ofereceu ajuda imediatamente após o acidente. Ela afirmou também que ouviu os estralos dos ossos quebrando várias vezes.

Lucas gritou 'Devagar, mãe!' e de repente eu tinha consciência apenas de perder o controle", explicou. A apresentadora detalhou, então, o que aconteceu. "Eu caí. A bota deveria ter saído do esqui, mas não saiu, então minha perna parou, mas meu corpo ainda estava se movendo. Senti a primeira quebra, depois a próxima e a próxima", disse a apresentadora, afirmando sentir o corpo ricocheteando para trás e para frente, com os ossos da perna estalando. "'Eu soube imediatamente. No total, quebrei minha perna em seis lugares e foi a coisa mais horrível pela qual já passei. A dor era como nada que eu já senti antes", desabafou.