Entenda por que Luciana Gimenez chorou ao voltar para a TV de muletas

Apresentadora, Luciana Gimenez sofreu um acidente em janeiro e segue em recuperação

A apresentadora Luciana Gimenez (53) voltou aos estúdios de TV para gravar o programa Superpop. De muletas, ela se emocionou e compartilhou registros do retorno em seu Instagram. É a primeira vez que ela volta ao estúdio desde que sofreu um acidente enquanto esquiava nos Estados Unidos, no início deste ano de 2023.

"Talvez para alguns eu possa parecer repetitiva, mas para mim é superação todos os dias e vou comemorar sim. Minha conquista de hoje é voltar para o meu programa, minha segunda casa. Eu tô de volta, Brasil!", escreveu, em uma publicação compartilhada em seu perfil oficial do Instagram, que recebeu diversos comentários de apoio e carinho.

Em 7 de janeiro, a apresentadora esquiava em alta velocidade em uma pista íngreme e caiu ao tentar parar. Ela estava passando as férias em Aspen, ao lado dos filhos Lucas (18) e Lorenzo (11) e sofreu fraturas em quatro lugares diferentes da perna, além de ter precisado passar por uma cirurgia de emergência.

Em seu perfil do Instagram, ela mostrou as etapas de sua recuperação --que se deu, em sua maior parte, na cidade de Nova York. Na época, ela chegou a publicar um vídeo em seu perfil, dando detalhes sobre o acidente e contando como ficou preocupada com os filhos após se machucar.

"Oi, estou passando para agradecer todo mundo que está me desejando melhoras. Como vocês sabem, eu sofri um acidente de esqui e quebrei a tíbia e a fíbula em quatro lugares, foi um acidente um pouco feio, mas a minha única preocupação na hora era que os meus filhos estavam juntos e eu não queria que eles assistissem essa cena, que não foi uma cena muito legal", contou.

Em seguida, Gimenez afirmou que estava sendo bem cuidada e explicou que demorou para aparecer nas redes sociais por conta dos remédios, fazendo com que ela não consiga falar direito. Na época, ela disse que ainda não sabia quando receberia alta, mas que estava feliz por saber que poderá voltar a praticar esportes no futuro.

Semanas depois, após um mês de recuperação, ela afirmou que via melhorias, mas que, mesmo assim, estava sendo um dos maiores desafios de sua vida. "Já são quatro semanas de recuperação, estamos falando de 12 semanas sem colocar o pé no chão direito. Está sendo o maior desafio da minha vida. Falo em desafio em todos os sentidos, porque eu sempre fui uma pessoa muito independente, imagine eu ter que depender de alguém pra andar, pra entrar no carro, não posso andar em Nova York como eu gosto, ou fazer coisas para os meus filhos", explicou.

"Não vou sossegar enquanto eu não puder botar minha bota de esqui de novo, e ir lá no mesmo lugar que eu caí. Eu vou ter que ir, porque a gente não pode ficar paralisada por medo, colocando barreiras mentais. Não sei em quanto tempo eu vou conseguir, mas é uma meta bem fixada na minha cabeça", completou seu relado, em meio a lágrimas.