Ivete Sangalo impressiona ao mostrar curvas definidas e fortes na academia

Musa fitness? Ivete Sangalo impressiona ao aparecer pegando pesado na musculação; cantora roubou a cena na academia com curvas torneadas

A cantora Ivete Sangalo mostrou que está bem forte e focada na academia. Nesta terça-feira, 11, a famosa postou um vídeo fazendo musculação e surpreendeu ao exibir suas curvas definidas em ação nos exercícios com bastante peso.

Fazendo um treino para braços e pernas, a artista mostrou que está bem resistente ao pegar halteres e anilhas de alto peso. A apresentadora então chamou a atenção ao ostentar suas pernas torneadas e braços durinhos durante a passagem pela academia.

"Já foi hoje? Me conte: o que você faz pra cuidar da sua máquina?", compartilhou inspirando os internautas a fazerem exercícios também para cuidarem de sua saúde. Nos comentários, os internautas admiraram a cantora. "Um dia acompanho esse foco", riram sobre a energia da famosa. "Focada, o incentivo de milhões", admiraram outros.

Essa não é a primeira vez que Ivete Sangalo impressiona com seu foco ao surgir na academia. Recentemente, ela postou mais um vídeo pegando pesado na musculação. Tempos atrás, ela arrancou elogios ao aparecer toda estilosa para queimar as calorias.

Veja o vídeo de Ivete Sangalo treinando:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo)

A escola nada comum das filhas de Ivete Sangalo

Aos seis anos, Helena e Marina, filhas gêmeas de Ivete Sangalo, recebem uma educação diferenciada em uma escola fundada pelo próprio pai, o nutricionista Daniel Cady. Com o propósito de proporcionar o melhor ensino possível para as herdeiras, ele criou um colégio com um conceito fora do comum em Salvador, na Bahia.

Segundo o jornal Extra, Daniel Cady fundou a escola há dois anos ao lado de sua cunhada, Cynthia Sangalo. No site da instituição, a equipe explica a proposta pedagógica e os motivos que levaram à criação de um colégio diferenciado, integrando diversas áreas do conhecimento como ciência, pedagogia, neurociência, sociologia e filosofia. Saiba mais aqui.