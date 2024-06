Michelle Barros surpreende ao revelar físico musculoso na academia; veja

Apresentadora do SBT, Michelle Barros, surpreende ao exibir curvas musculosas em treino na academia; jornalista impressionou com físico desenhado

A apresentadora do Chega Mais, do SBT, Michelle Barros, impressionou ao mostrar mais uma vez o seu físico musculoso na academia. Neste domingo, 16, a ex-jornalista da Globo aproveitou o dia de folga e foi treinar.

Em sua rede social, ela postou um vídeo pegando pesado na musculação para superiores e chamou a atenção ao revelar suas curvas bem musculosas. Usando um look fitness, composto por top e saia, Michelle deixou seu corpo desenhado à mostra.

A comunicadora aproveitou o registro para inspirar os seguidores a fazerem atividades físicas também. "Parte do treino de hoje para inspirar quem acha que não consegue! Qualquer dia, qualquer hora, vale! Foco e vai", disse a jornalista.

Essa não é a primeira vez que Michelle Barros impressiona com seu físico sarado. Nas últimas semanas, ela já havia choca com seu tanquinho ao fazer selfie no espelho da academia.

Recentemente, logo ao estrear como apresentadora do programa de variedades no SBT, a jornalista recebeu algumas críticas e sofreu ataques. Michelle Barros então se pronunciou e pediu desculpas ao público.

Michelle Barros comove ao revelar abuso na infância

Na terça-feira, 4, Michelle Barros surpreendeu os colegas do programa Chega Mais, do SBT, ao revelar que sofreu um abuso quando era criança. Através de um relato comovente, a apresentadora falou sobre o impacto que isso teve em sua vida e revelou que contou do ocorrido apenas para o seu filho.

A revelação aconteceu durante uma conversa com uma médica que abordava o assunto na atração. "É dramático. Porque eu fui abusada. Então, eu...", disse ela. Regina Volpato e Paulo Mathias ficaram surpresos e se aproximaram dela. "Mas... Michelle...", disparou a apresentadora.

"Tá tudo bem", respondeu a jornalista. "Eu tô vendo o olharzinho dela...", comentou Regina. "Tá tudo bem, é que eu nunca falei desse assunto, só meu filho sabe. Eu passei a tratar meu filho de uma forma diferente por causa disso", revelou. Veja o momento aqui.