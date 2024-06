Michelle Barros comove ao revelar que sofreu abuso na infância: "Muda sua vida"

Durante o programa 'Chega Mais', do SBT, a apresentadora Michelle Barros comoveu ao revelar que sofreu abuso quando era criança

Nesta terça-feira, 4, Michelle Barros surpreendeu os colegas do programa 'Chega Mais', do SBT, ao revelar que sofreu um abuso quando era criança. Através de um relato comovente, a apresentadora falou sobre o impacto que isso teve em sua vida e revelou que contou do ocorrido apenas para o seu filho.

A revelação aconteceu durante uma conversa com uma médica que abordava o assunto na atração. "É dramático. Porque eu fui abusada. Então, eu...", disse ela. Regina Volpato e Paulo Mathias ficaram surpresos e se aproximaram dela. "Mas... Michelle...", disparou a apresentadora.

"Tá tudo bem", respondeu a jornalista. "Eu tô vendo o olharzinho dela...", comentou Regina. "Tá tudo bem, é que eu nunca falei desse assunto, só meu filho sabe. Eu passei a tratar meu filho de uma forma diferente por causa disso", revelou.

Ela seguiu falando. "Eu sei o que é, e eu sei que a gente não vai esquecer, e que isso muda sua vida, isso molda sua vida e molda seu comportamento. Em relação aos seus relacionamentos, sua vida, em relação a tudo", desabafou ela, sendo amparada por Volpato. "Obrigada, amiga, mas tá tudo bem", insistiu. "A gente sabe que tá tudo bem. Às vezes a gente está do lado só para estar do lado", respondeu a apresentadora.

Michelle, então, falou sobre a importância da família estar atenta e conversa com os filhos. "Se a família fala desde cedo com a criança, fica mais fácil de saber o que é. Como eu passei, eu falava para o meu filho o tempo inteiro: 'Filho, não deixa ninguém, nem seu pai, nem tia, nem tio, nem ninguém tocar em você nesses lugares'. É importante falar para a criança, deixar esses alertas, para que não ocorra."

"Porque acontece muito, acontece em várias famílias, acontece por todo lugar, e deixa marca para o resto da vida da pessoa. É um problema muito sério, é um problema gravíssimo, e criança não entende. Ela passa anos para poder entender o que aconteceu", lamentou.

A apresentadora confessou que só entendeu o que passou quando ficou mais velha. "Depois, quando eu fiquei maior, que eu entendi o que aconteceu. Aí eu passei a ter alguns comportamentos reativos, e... Enfim, transforma a vida das pessoas. A família tem que falar, tem que dizer, tem que prestar atenção nos sinais da criança", completou.

Michelle Barros faz relato ao vivo no "ChegaMais" sobre o abuso que sofreu quando era criança. #ChegaMaispic.twitter.com/o3oXCTkgJ6 — Brenno (@brenno__moura) June 4, 2024

Michelle Barros sofre ataques ao estrear como apresentadora no SBT

A ex-jornalista da Globo Michelle Barros fez sua estreia como apresentadora do SBT e foi alvo de ataques na rede social. A comunicadora está no Chega Mais, programa matinal da emissora, ao lado de Regina Volpato e Paulo Mathias. Ao sofrer várias críticas por conta de seu jeito de comandar a atração e de se vestir, a funcionária precisou ser defendida pelos responsáveis do programa.

Segundo informações do F5, eles tiveram que acalmá-la e consolá-la depois de a acusarem de ter uma postura ruim diante das câmeras. A principal queixa dos haters é que Michelle Barros não estaria deixando seus colegas falarem. A apresentadora até chegou a responder alguns comentários e pedir desculpas. "Me desculpe se pareceu isso. Não falarei mais", teria respondido. Saiba mais!