Michelle Barros impressiona ao mostrar situação de seu corpo

Na academia, Michelle Barros impressiona ao fazer foto no espelho e revelar suas curvas musculosas; apresentadora do SBT chocou com corpo definidíssimo

A apresentadora do SBT Michelle Barros impressionou mais uma vez ao revelar seu físico sarado. Nesta segunda-feira, 27, a ex-jornalista da Globo compartilhou uma selfie tirada na academia e chamou a atenção de seus seguidores.

Cheia de estilo, a comunicadora apareceu exibindo seus braços musculosos e sua barriga trincada ao eleger um look azul-marinho para queimar as calorias na musculação. Michelle Barros então interagiu com os internautas ao mostrar seu lado fitness.

"Quem mais?", perguntou a famosa ao esbanjar seu físico bem definido e desenhado após mais um dia de trabalho no SBT, no programa Chega Mais, ao lado de Regina Volpato e de Paulo Mathias.

Essa não é a primeira vez que a apresentadora choca com seu físico treinado. No Carnaval, ela surpreendeu ao surgir de barriga de fora ostentando seus "gominhos" bem definidos.

Ainda nos últimos meses, logo ao estrear como apresentadora de um programa de variedades, a jornalista recebeu algumas críticas e sofreu ataques. Michelle Barros então se pronunciou e pediu desculpas ao público.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Michelle Barros (@michellebarros)

Quem é Michelle Barros?

O SBT divulgou, recentemente, um perfil sobre quem é Michelle Barros. Confira: "A jornalista e advogada Michelle Barros construiu sua carreira como apresentadora e repórter da Rede Globo, tendo entre as principais características a versatilidade e o improviso. Capaz de transmitir com credibilidade o noticiário denso e alcançar a linguagem espontânea e leve do entretenimento quando o conteúdo permitia. Reconhecida pela grande capacidade de comunicar com os mais diferentes públicos e nas mais diversas faixas de horários. Apresentou os jornais nacionais Hora Um e a parte de São Paulo do Bom Dia Brasil e participou do quadro Sala de Emprego, no Jornal Hoje. Apresentou os jornais locais Bom Dia São Paulo, SP1, SP2 e o programa Antena Paulista".

"Com 23 anos de carreira, Michelle Barros fez, entre tantas coberturas, especiais para as eleições, reportagens internacionais para o Jornal Hoje e cobriu a visita do Papa Francisco à cidade de Aparecida/SP, em 2013. Comandou as transmissões do carnaval de São Paulo pela Rede Globo em 2022 e em 2020, em programação ao vivo com duração de cerca de 8 a 10 horas por noite de desfiles. Nos mesmos anos, fez os comentários nas transmissões da apuração dos desfiles das escolas de samba de São Paulo. Em 2023, comandou a transmissão de carnaval de todo o Brasil no SBT Folia no SBT. Em março de 2023 estreou como participante do programa de confeitaria Bake Off Brasil Celebridades no SBT. Participou de vários programas de entrevistas e entretenimento nas maiores emissoras do país: SBT, Band, Record, TV Gazeta, RedeTV! Jovem Pan, além de participações em programas de rádios, videocasts e podcasts", finalizaram.