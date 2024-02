Michelle Barros choca ao mostrar o corpo musculoso no carnaval

Com look mínimo, a nova apresentadora do SBT Michelle Barros atrai os olhares para a barriga trincada e as pernas musculosas no sambódromo

A apresentadora Michelle Barros, de 44 anos, que é a nova contratada do SBT, deu um show de beleza ao marcar presença na segunda noite de desfiles das escolas de samba de São Paulo. Em clima de carnaval, ela surgiu com um look mínimo e destacou o seu corpo musculoso.

A beldade surgiu com minissaia vermelha e top sem alças para prestigiar um camarote do sambódromo do Anhembi. O modelito deixou à mostra a barriga trincada dela e também suas pernas musculosas.

“Depois de mais de uma década trabalhando no carnaval, eis minha primeira folia no camarote do carnaval de São Paulo! E foi gostoso demais curtir as escolas daqui e dar risada com tanta gente bacana”, disse ela nas redes sociais.

Vale lembrar que Michelle voltará à TV em breve. Ela faz parte do time de apresentadores do novo programa matinal do SBT, chamado Chega Mais, que estreia no dia 11 de março, às 9h30. Ela vai dividir o palco com Regina Volpato e Paulo Mathias.

Michelle Barros - Fotos: Tomzé Fonseca - Agnews

Michelle Barros - Fotos: Tomzé Fonseca - Agnews

View this post on Instagram A post shared by Michelle Barros (@michellebarros)

Quem é Michelle Barros?

O SBT divulgou, recentemente, um perfil sobre quem é Michelle Barros. Confira: "A jornalista e advogada Michelle Barros construiu sua carreira como apresentadora e repórter da Rede Globo, tendo entre as principais características a versatilidade e o improviso. Capaz de transmitir com credibilidade o noticiário denso e alcançar a linguagem espontânea e leve do entretenimento quando o conteúdo permitia. Reconhecida pela grande capacidade de comunicar com os mais diferentes públicos e nas mais diversas faixas de horários. Apresentou os jornais nacionais Hora Um e a parte de São Paulo do Bom Dia Brasil e participou do quadro Sala de Emprego, no Jornal Hoje. Apresentou os jornais locais Bom Dia São Paulo, SP1, SP2 e o programa Antena Paulista".

"Com 23 anos de carreira, Michelle Barros fez, entre tantas coberturas, especiais para as eleições, reportagens internacionais para o Jornal Hoje e cobriu a visita do Papa Francisco à cidade de Aparecida/SP, em 2013. Comandou as transmissões do carnaval de São Paulo pela Rede Globo em 2022 e em 2020, em programação ao vivo com duração de cerca de 8 a 10 horas por noite de desfiles. Nos mesmos anos, fez os comentários nas transmissões da apuração dos desfiles das escolas de samba de São Paulo. Em 2023, comandou a transmissão de carnaval de todo o Brasil no SBT Folia no SBT. Em março de 2023 estreou como participante do programa de confeitaria Bake Off Brasil Celebridades no SBT. Participou de vários programas de entrevistas e entretenimento nas maiores emissoras do país: SBT, Band, Record, TV Gazeta, RedeTV! Jovem Pan, além de participações em programas de rádios, videocasts e podcasts", finalizaram.