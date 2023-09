Cheia de estilo, Ivete Sangalo exibe pernões na academia: ''Toda linda''

Cantora Ivete Sangalo exibe pernas torneadas ao fazer selfies no espelho da academia e chama a atenção

A cantora Ivete Sangalo ostentou seu físico torneado nesta quarta-feira, 13, ao compartilhar novas fotos em sua rede social. Na academia, a famosa fez selfies no espelho e chamou a atenção ao ostentar suas pernas torneadas.

Cheia de estilo para queimar as calorias, a apresentadora global se destacou ao apostar em shortinhos estampados. Com as curvas à mostra, Ivete Sangalo mostrou que está bem definida e esbanjou boa forma.

"Bom com muito foco e alegria Me conta aí, já treinou hoje?", escreveu ela na legenda. Nos comentários, a cantora recebeu uma chuva de elogios ao exibir o momento fitness. "Toda linda ela", disse a atriz Carolina Dieckmann. "Como acorda linda assim?", admiraram-se outros com a beleza da famosa.

É bom lembrar que Ivete Sangalo é casada com um nutricionista, o profissional Daniel Cady, que recentemente se envolveu em uma polêmica com a coach fitness Maíra Cardi. Na ocasião, ele rebateu ao ser criticado por ser conhecido como "marido de Ivete".

Filhas gêmeas de Ivete Sangalo aparecem enormes em fotos com o pai

As filhas gêmeas de Ivete Sangalo e Daniel Cady, Marina e Helena, de 5 anos, roubaram a cena em novas fotos com o pai coruja. Recentemente, o nutricionista celebrou o Dia dos Pais com um álbum de fotos ao lado dos três filhos, as gêmeas e o filho mais velho, Marcelo, de 13 anos. Então, as meninas esbanjaram fofura ao mostrarem o quanto já cresceram.

"O dia dos pais foi tão bom por aqui que só agora peguei no celular e lembrei de postar uma homenagem. Que sejamos cada vez mais presentes e disponíveis como pai e como filho. Te amo Pai!! Sigo por aqui seguindo o seu exemplo", disse ele.