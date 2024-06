Especialista aponta três cuidados para se ter com o rosto no inverno

Em entrevista à CARAS Brasil, a dermatologista Luciana Maluf aponta os quais cuidados se deve ter com a pele do rosto durante o inverno

Com a chegada no inverno na última quinta-feira, 20, é importante e ter alguns cuidados específicos com a pele —inclusive a do rosto. Com previsão para temperaturas baixas e o ar seco, a pele tende a ficar ressecada e precisa de atenção.

A médica dermatologista Luciana Maluf explica que o inverno causa ressecamento na pele já que não é comum suar e, devido à queda de temperatura, é comum se beber menos água . O primeiro cuidado que se deve ter é manter a hidratação.

"Precisamos manter a pele hidratada fazendo uma boa hidratação interna com líquidos como água e uma hidratação externa", afirma a especialista, em entrevista à CARAS Brasil. Além da hidratação externa, ela aponta que é importante cuidar também da higiene do rosto.

"[O ponto] mais importante é ter algo que limpe a pele, seja um gel de limpeza, um sabonete leve ou uma espuma de limpeza, por exemplo, e que não a agrida, mesmo ela sendo oleosa", completa a dermatologista Luciana Maluf.

O terceiro cuidado que a médica aponta é continuar com o uso do protetor solar, combinado com produtos que possam proporcionar uma hidratação para a pele. "Não esquecer de um bom protetor solar adequado para o tipo de pele e finalizar com um hidratante também adequado", diz. "Esses são os três mínimos básicos necessários para manter um skincare mais simples possível para o inverno."

O inverno começou na última quinta-feira, 20. Apesar de a previsão da próxima semana indicar temperaturas altas, chegando até a 29ºC. Além disso, o tempo deve continuar seco por quase todo o Brasil, de acordo com a previsão do clima tempo. Para a próxima semana, uma massa de ar frio chega ao Brasil e indica o primeiro frio rigoroso da estação.

