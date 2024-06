Poliana Rocha surpreende ao exibir seu corpo atual na academia de sua casa

Na mansão onde vive com Leonardo em Goiânia, Poliana Rocha surpreende ao fazer foto no espelho da academia mostrando seu físico torneado

A esposa do cantor Leonardo, a influenciadora Poliana Poliana, surpreendeu nesta segunda-feira, 10, ao compartilhar uma foto treinando na academia de sua mansão onde vive com o sertanejo em Goiânia.

Cheia de estilo, a empresária apareceu usando um look de ginástica cinza e não passou despercebida com seu físico atual. A mãe do cantor Zé Felipe então chamou a atenção ao mostrar que está com as curvas bem torneadas.

De lado, a sogra de Virginia Fonseca fez a selfie no espelho de sua academia particular e esbanjou muita beleza. Poliana Rocha então provou que está com os músculos durinhos. "Comecei por cá", escreveu ao exibir como iniciou a semana com muita disposição.

Ainda nos últimos dias, a loira surpreendeu com o look que escolheu para acompanhar Leonardo no Festival Salve o Sul, evento promovido para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul e que aconteceu em São Paulo.

Recentemente, Poliana Rocha postou fotos tiradas nas salas da mansão onde vive em Goiânia com o sertanejo. Na propriedade, ela ainda montou uma galeria com os prêmios, discos e outras lembranças do amado.

Poliana Rocha elege look caríssimo para festa da neta

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, caprichou na produção para marcar presença no aniversário de três anos da neta Maria Alice na quinta-feira, 30, em Goiânia. Ao lado do sertanejo, ela posou deslumbrante em uma foto postada em sua rede social e chamou a atenção com a escolha das peças para o grande evento com tema de Super Maria Alice.

Cheia de estilo e elegância, a empresária surgiu poderosa ao apostar em um vestido da Balmain preto e branco nada básico, de modelo com fenda e recortes na barriga, além de uma flor na única alça. A peça ousada pode custar em torno de R$ 20 mil. Veja detalhes do look aqui.