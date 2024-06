Amigo de Lucas Alexandre detalha acidente que tirou a vida do influenciador

O influenciador digital Lucas Alexandre faleceu aos 22 anos após um trágico acidente de carro em uma estrada de Goiânia, Goiás

O influenciador Lucas Alexandre, de apenas 22 anos, faleceu no último sábado, 22, após um trágico acidente de carro em Goiânia, Goiás. Em áudios obtidos pelo site G1, um amigo do jovem, que também estava no veículo, afirmou que ele não havia consumido bebida alcoólica e contou detalhes do ocorrido.

"A gente fez uma curva e o carro começou a sambar. Ele perdeu o controle, a gente saiu da estrada, entrou em uma valeta, saiu rampando e na hora que rampou, caiu de cabeça para baixo. A parte do Lucas bateu mais [...]. Quando olhei para o lado, Lucas já não estava com vida. Parece que não estou acreditando ainda", relatou ele, falando que viu o amigo falecer.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Lucas Alexandre ficou preso nas ferragens do veículo, falecendo no local do acidente. A morte do influenciador digital foi confirmada por uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo informações da TV Anhanguera, Lucas voltava de um evento a trabalho quando perdeu o controle do automóvel em uma curva. O relato foi confirmado pela mãe do influencer através de uma live no Instagram.

"Meus fi, eu sei que era assim que o Lucas falava com vocês, gostava de conversar com vocês todos os dias. É com imensa dor no meu coração, imenso pesar, meu coração está partido, que eu vim aqui falar para vocês que não é mentira, é verdade. O Lucas sofreu um acidente de carro, estava vindo de um evento, era cedo, por volta de 2h16, ele saiu do evento, capotou o carro e veio a óbito, faleceu", declarou ela, visivelmente abalada.

Quem era Lucas Alexandre?

Além de influenciador digital, Lucas Alexandre também era estudante de veterinária, onde cursava o nono semestre. Com mais de 530 mil seguidores só no Instagram, ele costumava compartilhar com o público registros de seu dia a dia na faculdade, fotos pessoais e vídeos de humor.

No nicho de criadores de conteúdo, ele ficou conhecido como 'agroboy'. O velório de Lucas aconteceu no cemitério Jardim da Paz, em Aparecida de Goiânia, Goiás, entre a noite de sábado e a manhã de domingo, 23. O sepultamento ocorreu no mesmo local.

Nas redes sociais, Glauber Pires, um dos amigos do influenciador, publicou uma homenagem em despedida ao jovem. "Com certeza ele me ajudou e eu ajudei ele muito, nunca vou esquecer de você irmão, cuida de mim aí de cima que daqui eu vou tentando fazer o que eu conseguir", disse ele.