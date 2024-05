Filhas de Ivete Sangalo estudam em escola fora do comum fundada pelo pai; conheça

Filhas gêmeas de Ivete Sangalo têm educação diferenciada na escola fundada pelo marido da cantora, Daniel Cady; aos detalhes!

Aos seis anos, Helena e Marina, filhas gêmeas de Ivete Sangalo, recebem uma educação diferenciada em uma escola fundada pelo próprio pai, o nutricionista Daniel Cady. Com o propósito de proporcionar o melhor ensino possível para as herdeiras, ele criou um colégio com um conceito fora do comum em Salvador, na Bahia.

Segundo o jornal Extra, Daniel Cady fundou a escola há dois anos ao lado de sua cunhada, Cynthia Sangalo. No site da instituição, a equipe explica a proposta pedagógica e os motivos que levaram à criação de um colégio diferenciado, integrando diversas áreas do conhecimento como ciência, pedagogia, neurociência, sociologia e filosofia.

“Compreendemos que a criança é um ser indivisível, singular, participativo, detentor de direitos, pesquisador e produtor de cultura. Em nossas práticas pedagógicas entendemos que a concepção de infância está fundamentada nos direitos de ser, estar, conviver e produzir cultura, permeada pela essência do brincar”, informam.

Além de destacar a importância da educação, eles também reforçam o programa bilíngue, ambientes de aprendizagem fora da sala de aula com espaços projetados para potencializar o aprendizado, além do contato e convívio com a natureza. Inclusive, algumas aulas são ministradas debaixo de árvores, como Daniel mencionou em entrevista ao Portal Terra.

“A gente criou pensando na escola que a gente queria para os nossos filhos. A gente procurou e não encontrou a escola que a gente queria. Essa escola é fruto dessa consciência e pensamento ambiental de homem e natureza. Tem a parte conteudista e a parte do quintal. A gente já tinha umas seis, oito árvores. É um quintal mesmo", disse Cady.

"As crianças ficam ali brincando. Tem uma horta. As crianças aprendem a cultivar os alimentos. Tem uma nutricionista que faz um trabalho muito bacana de educação nutricional. Minhas filhas acordam sábado e domingo querendo ir para escola. Vamos fazer um projeto de reflorestamento na praça em frente a escola”, contou o nutricionista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Escola Ybá (@escolayba)

Vale lembrar que além das gêmeas, que têm seis anos, Daniel e Ivete também são pais de Marcelo Cady, conhecido como Marcelinho, que estuda em outra escola. Isso porque o empreendimento do pai abrange desde a educação infantil até o ensino fundamental, enquanto o adolescente, aos 14 anos, já está se preparando para o ensino médio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniel Cady (@danielcady)

Ivete Sangalo leva susto com surpresa:

A cantora Ivete Sangalo completou 52 anos na última segunda-feira, 27, mas as comemorações continuam. Nesta quinta-feira, 31, a equipe da cantora organizou uma surpresa para ela no camarim, pouco antes de um show em São Paulo. O momento foi compartilhado por Veveta em seu perfil no Instagram; confira o vídeo!