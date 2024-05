Ivete Sangalo leva susto com surpresa no camarim de show: "Muito amor"

A cantora Ivete Sangalo completou 52 anos na segunda-feira, 27, mas as comemorações continuam. E a equipe da cantora organizou uma surpresa no camarim

A cantora Ivete Sangalo completou 52 anos na última segunda-feira, 27, mas as comemorações continuam. Nesta quinta-feira, 31, a equipe da cantora organizou uma surpresa para ela no camarim, pouco antes de um show em São Paulo.

O momento foi compartilhado por Veveta em seu perfil no Instagram. "Muito mas muito amor e susto também! Amigos são para além e infinito", escreveu a artista na legenda. E os internautas deixaram mensagens fofas nos comentários. "Você merece tanto. Todo amor do mundo pra você! Toda felicidade, toda alegria.. minha cantora!", disse uma. "Como é bom te ver feliz, você merece", escreveu outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo)

Daniel Cady se declara para Ivete Sangalo

No aniversário da cantora, Daniel Cady se declarou para a amada. "Ivete não é apenas um ícone da música brasileira, mas também uma fonte constante de alegria e inpsiração para nossa família e para milhões de fãs ao redor do mundo", disse o nutricionista, em entrevista à CARAS Brasil. "A nossa Veveta é uma das maiores artistas do Brasil."

Segundo o marido da artista, o aniversário dela foi celebrado em família na cidade de Juazeiro da Bahia, município em que Ivete Sangalo nasceu. Os dois são casados desde 2011 e são pais de Marcelo (14) e das gêmeas Helena e Marina, de 6 anos.

No úlitmo domingo, 26, a artista usou seu perfil no instagram para dizer o que gostaria de ganhar de presente de aniversário. Ela pediu que seus fãs enviassem doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul e celebrou a arrecadação que o projeto CUFA recebeu com sua ajuda.

Daniel Cady analisou ainda que essa é uma das qualidades de Ivete, que neste ano completatambém seus 30 anos de carreira. "Sua energia contagiante, carisma e talento inigualável fazem dela uma verdadeira estrela", disse o nutricionista.