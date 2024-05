Daniel Cady se declara para Ivete Sangalo: 'Fonte constante de alegria'

Em entrevista à CARAS Brasil, Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo, conta como foi aniversário da artista, que completou 52 anos nesta segunda, 27

Daniel Cady (38) não esconde a admiração e amor que sente pela esposa, Ivete Sangalo (52). O nutricionista aproveitou o aniversário da cantora, que aconteceu nesta segunda-feira, 27, para se declarar e dar detalhes da comemoração.

"Ivete não é apenas um ícone da música brasileira, mas também uma fonte constante de alegria e inpsiração para nossa família e para milhões de fãs ao redor do mundo", afirma Cady, em entrevista à CARAS Brasil. "A nossa Veveta é uma das maiores artistas do Brasil."

O marido da artista conta que, neste ano, o aniversário da artista foi celebrado em família na cidade de Juazeiro da Bahia, município em que Ivete Sangalo nasceu. Casados desde 2011, os dois são pais de Marcelo (14) e das gêmeas Helena e Marina, de 6 anos.

No domingo, 26, a artista usou suas redes sociais para pedir que, como presente de aniversário, seus fãs enviassem doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A artista ainda celebrou a arrecadação que o projeto CUFA recebeu com sua ajuda.

Para Cady, essa é uma das qualidades de Ivete, que neste ano celebra também seus 30 anos de carreira. "Sua energia contagiante, carisma e talento inigualável fazem dela uma verdadeira estrela", completa o nutricionista.

Daqui exatamente uma semana, o marido de Ivete Sangalo irá comemorar seus 39 anos. Os dois, que por pouco não dividem a mesma semana de aniversário, são do mesmo signo, câncer, localizado na terceira casa astrológica do Zodíaco. De acordo com o site Personare, pessoas com este signo tendem a viver um amor suave e sem ciúmes.

