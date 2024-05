Atitude de Ivete Sangalo em shopping levanta discussão importante para especialista; confira

Em entrevista à CARAS Brasil, o psicólogo Alexander Bez comenta flagra de Ivete Sangalo na plateia da apresentação de dança da filha, em shopping na Bahia

Um vídeo de Ivete Sangalo (51) assumindo mais uma vez o papel de mãezona viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira, 24. A cantora foi filmada curtindo a apresentação de ballet da filha Marina (6), na última quinta-feira, 23, em um shopping lotado de Salvador, sem se preocupar com a exposição. Consagrada como "Rainha do Brasil" pelo seu impacto e influência na cultura do país, a artista chama a atenção pela humildade de estar tranquilamente em um local público, apenas com a intenção de se fazer presente na vida da menina

Em entrevista à CARAS Brasil, o psicólogo Alexander Bez aponta: “Ser celebridade diferencia uma pessoa, embora sejamos todos iguais. Psicologicamente falando, uma celebridade sempre chamará atenção. É aí que entra de maneira positiva os valores ensinados e passados aos filhos pelos pais, especialmente os famosos: simplicidade e humildade".

“Esses valores são essenciais para que a dimensão psicológica seja, mentalmente falando, mais equilibrada, afastando o estrelismo e permitindo desfrutar do estrelato sem problemas. Essa conduta de simplicidade revela uma condição mental privilegiada, mas também normal”, emenda o especialista.

Segundo o psicólogo, ao ser passada aos filhos, essa conduta de simplicidade os afastará no futuro de crises de ansiedade e eventuais consequências relacionadas, por exemplo, a períodos em que a mídia fica escassa, evitando assim frustrações.

“Ao ter pais famosos, há uma tendência natural em querer seguir a mesma trajetória. Por isso, criar filhos voltados para a simplicidade é o melhor caminho para coibir ações e condutas neuróticas. Dessa forma, não se molda a idealização de um ídolo, nem a auto-idealização, mas se compreende que, sendo celebridade ou não, o respeito e a atenção devem ser ampliados a todas as pessoas”, salienta.

“Entendendo que todos são normais, mesmo sendo celebridades. Respeitando, mas não diferenciando. E assim moldando um caráter mais estruturado, forte e fundamentalmente preparado para enfrentar tanto as adversidades externas quanto as dificuldades internas relacionadas ao mundo das celebridades”, acrescenta Bez.

Ivete Sangalo surgiu de surpresa na apresentação da filha Marina, gêmea de Helena, no Shopping Barra, na Bahia, para assistir a pequena de pertinho, dançando ballet. Ela ficou ao lado do palco, encantada, batendo palmas, em meio a outros pais de meninas, que também se apresentavam no centro comercial.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ivete&Daniel💑🌻 (@sangaloocady)

ANIVERSÁRIO

A ida da cantora ao shopping aconteceu após ganhar uma festa surpresa de sua equipe, no escritório que fica na região da Tancredo Neves, em comemoração aos 52 anos, que ela vai completar no próximo dia 27. A artista foi presenteada com um buquê de flores, bolo decorado e balões.