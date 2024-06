Viviane Araújo comove ao mostrar sua entrada em casamento: 'Tanta emoção'

Emocionante! Viviane Araújo comove ao relembrar vídeo entrando em seu casamento com Guilherme Militão; famosa encantou com lembrança especial

Há três anos casada com Guilherme Militão, pai de seu filho, Joaquim, de um ano, Viviane Araújo resolveu resgatar um momento importante da história de amor deles: o dia do casamento. Nesta quinta-feira, 06, a atriz entrou no clima de tbt da rede social e resgatou um vídeo da cerimônia.

Vestida de noiva, com um modelo clássico com mangas longas e véu, a musa de Carnaval surgiu deslumbrante e muito emocionada ao entrar no recinto onde seria realizada a união deles diante de familiares e amigos famosos como Gretchen.

"Meus amores, vamos relembrar aqui um dos dias mais importantes da minha vida!? Tanta emoção ! Tanto amor! ! Tanta felicidade! Meu casamento com o grande amor da minha vida! @gmmilitao Te amo cada dia mais!", declarou-se a artista para o marido, com quem ainda teve uma festinha do casamento no civil antes da grande festa luxuosa.

Em maio de 2021, a famosa se casou primeiramente no cartório com Guilherme Militão após um ano de namoro. A festa foi restrita, mas logo depois eles realizaram um grande casamento para cerca de 300 pessoas, o que foi mostrado no vídeo resgatado por ela.

Ainda nos últimos dias, Viviane Araújo arrancou mais lágrimas de seus seguidores ao mostrar um vídeo emocionante reecontrando o filho após ficar um tempo longe do pequeno. A reação comovente de Joaquim deu o que falar.

Viviane Araújo quase desistiu de ser mãe

Recentemente, antes de completar um ano do nascimento do filho, a artista levou Joaquim para conhecer o local onde foi concebido, uma clínica de fertilização. A famosa então revelou que quase desistiu do processo ao ter o primeiro resultado negativo. É bom lembrar que ela contou com a doação de óvulos para ter o herdeiro, já que não havia congelado os seus.

"Foram duas tentativas. A primeira, negativa. Quase não voltei para tentar a segunda: o negativo me desanimou, uns projetos iam sair... quase acreditei que não era o momento! Mas me pegaram pela mão no “vai ou vai!” Rsrs… E a gente foi!", contou que recebeu apoio dos profissionais para realizar seu sonho de ser mãe.