Viviane Araújo emociona e explica vídeo de reencontro com o filho

Após ficar longe do filho, Viviane Araújo emociona ao mostrar reação de Joaquim ao vê-la chegando em aeroporto; famosa falou sobre experiência

A atriz Viviane Araújo emocionou os internautas ao postar o vídeo do reencontro com seu filho Joaquim, de um ano, do casamento com Guilherme Militão. Nesta quarta-feira, 29, a famosa compartilhou o registro do momento protagonizado nos últimos dias e falou sobre terem ficado separados.

A musa de Carnaval comentou que viajou a trabalho e que tudo que faz é pelo seu herdeiro. A artista então comoveu a todos ao exibir a reação do pequeno. Ao vê-la chegando no aeroporto, Joaquim no primeiro momento ficou muito feliz, ele riu e pulou. Depois, ao tê-la mais de perto, o bebê se emocionou e quase começou a chorar.

"Filho, a mamãe nunca vai querer ficar longe de você, mas as vezes é preciso, e você logo logo vai entender, pois tudo que eu a mamãe faz é pensando em você, pro seu bem e pro bem da nossa família, né papai @gmmilitao ? Amo vocês infinitamente. Dos stories pro feed, eternizando esse momento do mais puro e verdadeiro amor que existe", escreveu a musa sobre o momento inesquecível.

Nas últimas semanas, Viviane Araújo encantou ao compartilhar fotos de um momento com sua família. Em registros raros, ela exibiu a mãe e mostrou como celebrou o aniversário de Neusa com uma festinha especial.

Viviane Araújo choca ao mostrar o filho andando de motoca

O filho de Viviane Araújo com Guilherme Militão, Joaquim, de um ano, deu um show de fofura em nova aparição na rede social da mãe. Recentemente, a famosa compartilhou um clique dele brincando em sua motinho e chocou com o tamanho que ele já está.

Cheio de estilo e com seus cabelos presos para trás, o menino encantou ao aparecer sentado em sua motoca. O registro do herdeiro da musa de Carnaval logo rendeu vários comentários e deixou os internautas babando com seu charme. Veja o momento fofo aqui.