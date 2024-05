Gracyanne Barbosa toma decisão drástica após personal ganhar visibilidade

A musa Gracyanne Barbosa teria tomado uma decisão contra seu ex-personal após o rapaz se tornar influenciador e aparecer em programas de TV

A musa fitness Gracyanne Barbosa parece não ter gostado muito da visibilidade que seu ex-personal trainer Gilson de Oliveira ganhou após o affair entre eles se tornar público. Em meio ao divórcio da influenciadora com o cantor Belo, o treinador foi apontado como possível pivô da separação - já negado pela própria famosa.

Diante da repercussão, além de ganhar diversos novos seguidores nas redes sociais, Gilson recebeu uma proposta de uma plataforma de conteúdo adulto para abrir um perfil no site. Apesar de não ter levado adiante o romance com o rapaz, Gracyanne decidiu colocar um ponto final até na amizade entre eles.

De acordo com informações do portal LeoDias, a ex-esposa de Belo teria bloqueado Gilson em todas as redes sociais após o personal iniciar no ramo de influenciador. Ele passou a fazer publicidade em seu perfil no Instagram e, devido ao divórcio de Gracy, também chegou a aparecer em programas de TV.

Vale lembrar que no início desta semana, Gilson de Oliveira saiu em defesa de Gracyanne Barbosa. O assunto foi abordado após ele receber elogios de um internauta por respeitar a musa fitness e nunca tê-la exposto diante da polêmica envolvendo sua vida pessoal.

O ex-personal de Gracy, por sua vez, agradeceu o elogio e disse que jamais a atacaria de forma alguma. "Sempre vou tratar com muito respeito, por isso que nunca saiu nada da minha parte. Por isso que nunca me pronunciei falando ou atacando alguém. Eu mantenho o respeito sim, porque ela é uma mulher admirável", declarou ele.

E completou: "Ela tem muitos fãs e a galera que torce por ela sabe o quanto o coração dela é bom. Não curto a maneira com a qual ela está sendo julgada. Até porque, quem nunca errou que atire a primeira pedra".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Gracyanne recebe presente luxuoso de admirador secreto

Solteira desde que se divorciou com o cantor Belo, a musa fitness Gracyanne Barbosa surpreendeu seus seguidores na última segunda-feira, 14, ao revelar que tem recebido presentes luxuosos de um admirador secreto. Em suas redes sociais, ela compartilhou qual foi o último mimo recebido e aproveitou para fazer um pedido especial.

Através dos stories do Instagram, Gracyanne mostrou sua reação ao receber um buquê de rosas vermelhas e um conjunto de joias, incluindo um colar e brincos avaliados em R$ 4 mil, no hotel em que estava hospedada. Encantada com as joias, a modelo evidenciou, no entanto, que esse não foi o único presente que recebeu nos últimos dias. Confira detalhes!