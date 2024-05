Gracyanne faz pedido após receber presente luxuoso de admirador secreto: ‘Preciso'

Solteira após divórcio com Belo, Gracyanne revela que está colecionando presentes caríssimos de admirador secreto e aproveita para fazer um pedido

Solteira desde que se divorciou com o cantor Belo, a musa fitness Gracyanne Barbosa surpreendeu seus seguidores na última segunda-feira, 14, ao revelar que tem recebido presentes luxuosos de um admirador secreto. Em suas redes sociais, ela compartilhou qual foi o último mimo recebido e aproveitou para fazer um pedido especial.

Através dos stories do Instagram, Gracyanne mostrou sua reação ao receber um buquê de rosas vermelhas e um conjunto de joias, incluindo um colar e brincos avaliados em R$ 4 mil, no hotel em que estava hospedada. Encantada com as joias, a modelo evidenciou, no entanto, que esse não foi o único presente que recebeu nos últimos dias.

"Vou compartilhar uma coisa com vocês: semana passada estive em São Paulo e recebi um buquê de flores em São Paulo. No Rio, recebi um buquê de flores no Rio, e no dia seguinte recebi outro. E recebi alguns, mas não compartilhei porque não tinha remetente e fiquei meio assim. Aí hoje cheguei e tem um buquê de flores e uma joia”, ela contou.

Na sequência, Gracyanne fez um pedido ao admirador secreto: "Então, quero saber. Será que é a mesma pessoa? Não tem bilhete nem nada. No do Rio ainda tinha um bilhetinho, mas sem remetente, mas esse não tem nada. Então, por favor, pessoa, se apresente. Acho que esse já é o sétimo buquê que recebo. Será que é a mesma pessoa?”, ela questionou.

“Adorei o mimo, gente, mas preciso saber quem mandou. A menina do hotel só falou que chegou no meu nome. É isso, boa noite, Brasil”, completou Gracyanne. Vale lembrar que a musa fitness e o cantor anunciaram a separação no mês passado, mas já tinham colocado um ponto final no relacionamento de 16 anos há nove meses.

Gracyanne foi proibida de ter filhos com Belo:

Na última quarta-feira, 8, Gracyanne Barbosa finalmente abriu o jogo sobre um assunto que veio à tona com a revelação de seu divorcio: por que ela e Belo nunca tiveram filhos juntos. Apesar de ter falado sobre seu desejo de ser mãe várias vezes, o sonho nunca se realizou. Agora, ela revelou que o motivo está relacionado a um contrato que a impedia de ter filhos.

Em uma entrevista ao 'Podcats', comandado por Lucas Guimarães e Camila Loures, Gracyanne revelou que fechou um contrato publicitário com uma grande marca em um momento em que estava precisando de dinheiro. Embora não tenha revelado qual empresa era, a musa fitness detalhou algumas das cláusulas presentes no documento.