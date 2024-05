Gracyanne abre o jogo sobre seu affair com personal trainer: ‘Me arrependo’

Após se separar de Belo, Gracyanne Barbosa desmente boatos de traição e detalha seu romance com o personal trainer Gilson de Oliveira

Na última quarta-feira, 8, Gracyanne Barbosa quebrou o silêncio sobre os rumores envolvendo sua separação com Belo. Mais uma vez, a musa fitness decidiu abrir o jogo e esclarecer os rumores de uma suposta traição com seu personal trainer. Sincera, ela admitiu que houve um affair com o profissional, mas enfatizou que foi um erro.

Em uma entrevista ao 'Podcats', comandado por Lucas Guimarães e Camila Loures, Gracyanne compartilhou novas informações sobre sua separação e abordou os rumores de uma possível traição com Gilson de Oliveira. A musa fitness fez questão de esclarecer que ele não era seu personal trainer, mas sim um amigo próximo.

Gracyanne ainda reforçou que na época do romance, ela e o marido estavam casados "apenas no papel", mas que não se encontravam, por isso não consideram uma traição: "A gente estava separado, mas foi errado, eu me arrependo muito”, lamentou. "E aí a gente decidiu... Começamos a brigar muito e decidimos nos separar”, ela desabafou sobre o divórcio após o romance.

“Só que ninguém teve coragem de assinar, porque eu acho que falar que vai separar uma coisa, você assinar o divórcio, é outra coisa muito mais difícil", disse a modelo, que ainda falou sobre o apoio que está recebendo: "Mulher está mais acostumada a ser traída, sofrer muito, mas não me coloquei nesse lugar da mulher que fez e aconteceu”, disse.

“A maior identificação foi a parte boa. Falam que eu dou forças. A identificação é: ela está sofrendo, existe amor, mas ele não se entrega”, Gracyanne concluiu agradecendo suas seguidoras pelo o apoio no momento delicado. Vale lembrar que a musa fitness e o cantor anunciaram a separação no mês passado, mas já tinham terminado há novo meses após 16 anos juntos.

Gracyanne anuncia mudança extrema na carreira:

Após o fim de seu casamento com Belo, Gracyanne Barbosa surpreendeu ao revelar que decidiu iniciar um novo capítulo em sua carreira nesta terça-feira, 7. Proibida pelo ex-marido de criar um perfil em uma plataforma de conteúdo adulto quando estava casada, a musa fitness compartilhou que pretende investir nesse universo agora que está solteira.

Em entrevista ao Lucas Pasin, do Splash, Gracyanne foi questionada sobre os rumores de que estaria pensando em adentrar as plataformas. Sincera, a influenciadora digital contou que ficou surpresa com os rumores, mas que essa é uma ótima oportunidade: "Eita! Não me lembro de ter falado disso com ninguém. Mas você me deu uma ideia”, iniciou a musa, que detalhou os próximos passos na carriera.