Personal defende Gracyanne após críticas contra a musa: 'Quem nunca errou'

Ex-personal trainer de Gracyanne Barbosa, Gilson de Oliveira foi elogiado por respeitar a musa fitness e nunca tê-la exposto em entrevistas

Ex-personal de Gracyanne Barbosa, o treinador Gilson de Oliveira falou sobre o respeito que tem pela musa fitness. O assunto foi abordado em suas redes sociais após um internauta o elogiar por nunca ter exposto a ex-esposa do cantor Belo em suas entrevistas.

Além de agradecer o seguidor, Gilson ressaltou a grande mulher que Gracyanne Barbosa é e explicou que jamais a atacaria. "Sempre vou tratar com muito respeito, por isso que nunca saiu nada da minha parte. Por isso que nunca me pronunciei falando ou atacando alguém. Eu mantenho o respeito sim, porque ela é uma mulher admirável", iniciou ele.

Em seguida, o personal lamentou a onda de críticas que a musa fitness tem sofrido desde que anunciou o fim de seu casamento com Belo e saiu em defesa da famosa. "Ela tem muitos fãs e a galera que torce por ela sabe o quanto o coração dela é bom. Não curto a maneira com a qual ela está sendo julgada. Até porque, quem nunca errou que atire a primeira pedra", concluiu.

Vale lembrar que, na época em que o divórcio dos famosos veio à tona, Gilson de Oliveira foi apontado como possível pivô da separação. Gracyanne Barbosa, no entanto, negou que tenha acontecido qualquer tipo de traição e informou que se envolveu com seu ex-personal somente quando já estava solteira.

Gilson de Olivera sai em defesa de Gracyanne Barbosa após separação de Belo pic.twitter.com/j8qyVkLR9I — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) May 14, 2024

Gracyanne recebe presente luxuoso de admirador secreto

Solteira desde que se divorciou com o cantor Belo, a musa fitness Gracyanne Barbosa surpreendeu seus seguidores na última segunda-feira, 14, ao revelar que tem recebido presentes luxuosos de um admirador secreto. Em suas redes sociais, ela compartilhou qual foi o último mimo recebido e aproveitou para fazer um pedido especial.

Através dos stories do Instagram, Gracyanne mostrou sua reação ao receber um buquê de rosas vermelhas e um conjunto de joias, incluindo um colar e brincos avaliados em R$ 4 mil, no hotel em que estava hospedada. Encantada com as joias, a modelo evidenciou, no entanto, que esse não foi o único presente que recebeu nos últimos dias.

"Vou compartilhar uma coisa com vocês: semana passada estive em São Paulo e recebi um buquê de flores em São Paulo. No Rio, recebi um buquê de flores no Rio, e no dia seguinte recebi outro. E recebi alguns, mas não compartilhei porque não tinha remetente e fiquei meio assim. Aí hoje cheguei e tem um buquê de flores e uma joia", ela contou. Confira detalhes!